Tesoretto Roma e Juve avvisata: incastro perfetto dopo il Mondiale

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato calciomercato giallorosso che dovrà plasmare la nuova Roma di Gasperini

Il calciomercato è ormai alle porte e la sensazione è che non vi sia sostanzialmente big nostrana che possa salvarsi da un uragano di cambiamenti piuttosto radicali. Il valzeri di allenatori ha indubbiamente acuito le probabilità che avvenisse una profonda metamorfosi di alcune rose, per le quali i vertici delle varie big dovranno impostare la sessione estiva al fine di adattarsi alle velleità tattiche dei nuovi tecnici.

Una di queste è indubbiamente la Roma di Gian Piero Gasperini, le cui aspirazioni in termini tattici sono ben diverse da quelle di Sir Claudio Ranieri, ma soprattutto rispetto a quelle di Daniele De Rossi, sul quale la scorsa estate era stato impostato il calciomercato da Florent Ghisolfi (in realtà anche in quel caso vi erano state alcune lamentele poiché diverse richieste dell’ex centrocampista giallorosso erano state disattese dai vertici giallorossi).

Vi è in particolare un elemento che caratterizza da sempre il sistema di gioco dell’ex allenatore della Dea, su cui Ranieri e Massara dovranno lavorare per garantire a Gasp una formazione che sia quantomeno compatibile con le volontà del torinese.

Calciomercato Roma, le ultime sulla trattativa Wesley

L’elemento in questione è naturalmente quello relativo alla bontà degli esterni di centrocampo di quel frizzante 3-4-2-1 solitamente adoperato dall’ex Genoa, il quale ha da sempre manifestato particolare interesse nel far entrare nella manovra offensiva i propri esterni in sovrapposizione o in inserimento direttamente in direzione della porta avversaria. Per farlo occorrono esterni rapidi, esplosivi e dotati di una qualità palla al piede di spicco, così da poter fraseggiare con centrocampisti e attaccanti tra le linee avversarie.

Con Angelino già perfettamente compatibile con le velleità di Gasp (anche se alcuni dicono il contrario è indubbio che il terzino spagnolo possieda la gamba e la tecnica adatta per giovare alla manovra Gasperiniana), occorre portare un esterno destro che, dopo quasi un decennio di delusioni e fiaschi, possa divenire finalmente una certezza.

Il profilo nel mirino è quello di Wesley del Flamengo, il quale possiede tutte le sopracitate qualità che occorrono per giovare alla manovra del nuovo allenatore della Roma. Il direttore di asromalive.it Daniele Trecca nelle scorse settimane ha confermato come i vertici brasiliani non abbiano intenzione di scendere sotto i 25 milioni di euro, tanto da rifiutare categoricamente la timida offerta dello Zenit.

Sulle sue tracce vi era anche la Juventus di Tudor e la Roma, prima di poter affondare il colpo, dovrà prima far fronte alle necessità del Fair Play Finanziario e, dunque, chiudere delle operazioni in uscita. Sarà infatti indispensabile rinvigorire le casse del club per potersi avvicinare alle richieste dei brasiliani. Secondo quanto riprotato da Gianluca Di Marzio, pare che la trattativa tra giallorossi e brasiliani sia attualmente in stand by, proprio per via della ricerca di liquidi da parte dei capitolini.