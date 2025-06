Torna subito da Gasperini: colpaccio Roma a centrocampo

Calciomercato Roma, spunta il colpaccio clamoroso per il centrocampo: stipendio abbassato e gran ritorno da Gasperini. Le ultime.

Le questioni da limare e affrontare in casa Roma sono numerose: al termine di una parentesi di grandi cambiamenti, fungenti da solo sostrato alle novità in programma nelle prossime settimane e mesi, in quel di Trigoria si sta cercando di accontentare Gasperini, attraverso il massiccio ed unitario lavoro del tecnico ex Atalanta con il ritornato DS Massara e con il saggio quanto garante Claudio Ranieri, per la prima volta in nuove vesti.

Con l’addio a Ghisolfi, è stato costruito nuovamente un blocco tutto italiano, tanto atteso e reclamato da una piazza delusa e stanca dalle recenti scelte dirigenziali e societarie, sovente affidate a personaggi che non rappresentavano, nella mente dei tifosi, lo spirito e la conoscenza della Serie A tanto anelati.

Il DS ex Milan, così come Ranieri stesso, sono da questo punto di vista una vera e propria garanzia, parallelamente al visionario Gian Piero Gasperini, il cui lavoro e la cui conoscenza calcistica non possono essere messi in alcun modo in discussione. Per fare bene, però, servirà ora mettergli nelle mani una squadra coerente con le caratteristiche da lui richieste.

Calciomercato Roma, spunta Kessié per il centrocampo: ostacolo ingaggio

Proprio da tale punto di vista, dunque, non possono essere trascurati gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla redazione di Sky Sport, a cura di Gianluca Di Marzio. Stando a quanto si legge, infatti, la Roma starebbe valutando un volto noto della Serie A, conoscitore del nostro campionato e delle zone più alte della classifica. In un calciomercato che dovrà vedere gli addetti ai lavori fare i conti con plurime operazioni in entrata in diversi reparti, anche il centrocampo resta oggetto di grandi attenzioni.

Leandro Paredes, sul fronte delle uscite, è uno degli indiziati principali alla partenza, proprio mentre Massara e colleghi stanno cercando di capire con quali nomi, qualità e caratteristiche implementare tale reparto. A questo proposito, la su citata fonte parla di un interesse proprio per Frenk Kessiè, ex centrocampista di Atalanta e Milan, già allenato da Gasperini ai tempi di Bergamo, tra il 2016 e il 2019, prima del suo approdo a Milano.

Kessié, dallo scorso 2023, milita nel campionato saudita con la maglia dell’Al-Ahli, percependo uno stipendio annuale monstre di 14 milioni di euro. Inutile evidenziare che per approdare in giallorosso urge una rivisitazione più che cospicua delle sue pretese economiche. Proprio le condizioni relative ad un cambiamento del suo ingaggio restano, al momento, il nodo più importante per un eventuale ritorno in Serie A e da quell’allenatore in grado di plasmarlo e lanciarlo a livelli sempre più importanti. Seguiranno aggiornamenti.