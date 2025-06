Accordo con la Roma: è già a Trigoria per la firma

Il calciomercato estivo della Roma è pronto a rinnovare la rosa giallorossa per venire incontro alle esigenze di Gasperini. Ecco le ultime

Il trinomio formato da Frederic Massara al timone della divisione relativa al calciomercato, Gian Piero Gasperini alla guida della vera e propria rosa giallorossa e Sir Claudio Ranieri impegnato a supervisionare tutto ciò che avviene all’interno dei cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini, sembrerebbe aver finalmente calmierato parte dei brusii che nelle scorse settimane avevano invaso i vicoli della città eterna.

L’approdo di Gasperini non aveva infatti convinto (e probabilmente occorreranno risultati e un pò di tempo perché ciò avvenga del tutto) svariate fette della tifoseria giallorossa, che ha manifestato immediatamente una certa ritrosia nei confronti del carattere dell’ex allenatore della Dea.

Le sensazioni poco piacevoli sul carattere frizzante di Gasperini (che poi si traduce anche in una proposta calcistica ben precisa e sempre effervescente) sono state tuttavia tamponate dal rifiuto di Ranieri al ruolo di CT e dall’ufficialità giunta per l’approdo di Massara, ovvero due personalità forti che difficilmente lasceranno pieni poteri all’ex Dea.

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito ad un aggiornamento di calciomercato a dir poco rilevante per la definizione della Roma del futuro.

Il diamante grezzo ha firmato: accordo triennale

Oramai la sensazione è che nei campi di Trigoria vi sia un’aria magica, in grado di far maturare all’inverosimile le doti dei portieri che indossano la maglia dell’AS Roma, in particolare per gli elementi più giovani. Sin troppo lungo l’elenco di portieri esplosi nella sponda giallorossa della città eterna negli ultimi quindici anni e, tra questi, potrebbe rientrare anche un promettente talento delle giovanili giallorosse.

Il suo nome è Slim Bouaskar, ovvero un prodotto delle giovanili giallorosse, dove il classe 2009 milita dall’inizio della sua avventura nel mondo del calcio. Nelle ultime ore Il Romanista ha riportato la notizia relativa alla chiusura del suo primo accordo da professionista, che prevede un contratto triennale a 37mila euro a stagione.