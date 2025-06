Accordo raggiunto con la Juve: il nuovo bomber gioca il Mondiale

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto con i bianconeri e via libera. Tudor ha il nuovo attaccante anche per il Mondiale per Club

La Juve ha il nuovo attaccante. O quasi. Ma sentendo Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport che ha parlato sul proprio canale Youtube, di dubbi non ce ne dovrebbero proprio essere.

Quasi fatta per David, attaccante che si è svincolato dal Lille, che ha dato mandato ai suoi agenti di chiudere l’operazione con il giocatore. “Comolli è tornato negli Stati Uniti con la speranza di chiudere l’affare già prima della gara degli ottavi, cioè subito dopo il City e prima della prossima partita, durante la sua nuova toccata e fuga in Italia perché ormai il dirigente francese, appena arrivato alla Juventus, si è abituato a fare avanti e indietro”.

Accordo con David: ecco i dettagli

Il nuovo direttore generale della Juventus quindi, in attesa anche di un direttore sportivo che i bianconeri dovrebbero annunciare nelle prossime settimane, ha trovato la quadra con gli agenti del giocatore che è pronto a trasferirsi in Serie A. “David ha detto chiaramente ai suoi agenti di voler andare alla Juventus e di essere anche disponibile a ridursi l’ingaggio andando a guadagnare intorno ai 6 milioni più bonus“.

Cosa manca quindi per la firma? Della Valle spiega ancora: “Che anche gli agenti di David abbassino le loro pretese sulle commissioni. Partono da una base di 15 milioni di euro“. Il fatto che l’attaccante si liberi a zero, comunque, è un arma a doppio taglio in alcuni casi perché poi chi lo rappresenta punta forte sulla questione per poter guadagnare di più.

Siamo comunque ai dettagli, a quanto pare. E inoltre c’è da dire che la Juventus, qualora dovesse chiudere in queste ore, potrebbe portare David al Mondiale per Club. Sì, c’è un’altra finestra di mercato aperta, da domani al prossimo 3 luglio, per tutte le squadre. Se qualcuno dovesse firmare si potrebbe subito aggregare. David in queste ore sta giocando pure la Gold Cup con la sua nazionale proprio negli Stati Uniti. Chissà come andrà a finire.