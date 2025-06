Addio Inter coi soldi di Osimhen: Calhanoglu è già in volo

Ecco le utlime in merito al tanto chiacchierato avvenire di Hakan Calhanoglu all’interno del centro sportivo di Appiano Gentile

Rivoluzione… questa la parola che appare più aderente alla gran parte dei progetti attualmente in fase di costruzione per la parte sinistra della classifica, dove facciamo fatica a rintracciare formazioni che non abbiano intenzione di modificare radicalmente la propria natura calcistica e, dunque, la propria rosa.

Nella gran parte dei casi si tratta di una ristrutturazione sostanzialmente obbligata dal valzer di allenatori che ha colpito le panchine, a causa del quale i vertici delle big nostrane saranno costretti a rivolgersi al mercato nel tentativo di fornire ai nuovi allenatori delle formazioni in linea con quanto desiderato.

Nel caso dell’Inter di Christian Chivu, tuttavia, la sensazione è che, anche nel caso in cui fosse rimasto Simone Inzaghi, Marotta & co. non avrebbero potuto evitare di dare una poderosa rinfrescata alla rosa con l’età media più alta del campionato. Emergono in tal senso notizie di rilievo in merito ad uno dei senatori del gruppo nerazzurro, pronto ad abbandonare Appiano Gentile.

Calhanoglu abbandona il Mondiale per Club: il Galatasaray pronto all’affondo

Tra i luccicanti protagonisti dell’era Inzaghi vi è senza dubbio alcuno Hakan Calhanoglu, le cui prestazioni con indosso la maglia nerazzurra sono state da molti utilizzare come fulgido esempio dell’inestimabile lavoro che Simone Inzaghi riesce a compiere su talenti considerati oramai tramontati. Al tempo il tecnico piacentino decise di arretrarlo rispetto al ruolo che il turco ricopriva al Milan, riuscendo a ritagliargli una nuova rosea stagione della carriera.

Con l’addio di Inzaghi e gli anni che avanzano (si tratta di un classe 1994 che ha dimostrato più volte di non poter reggere ritmi simili a quelli concretizzatisi nell’ultima stagione), tuttavia, la sensazione è che la splendida parentesi nerazzurra dell’ex Milan stia andando a concludersi e, oltre a riflettere sull’approdo di un degno successore, sarà necessario comprendere dove proseguirà la parabola professionale del centrocampista trentunenne.

Nelle scorse ore sono emerse conferme in merito all’abbandono da parte di Calhanoglu dell’avventura che vede l’Inter impegnata nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il ritorno in Italia del mediano nerazzurro è stato viziato da un infortunio al polpaccio della gamba destra, che potrebbe segnare la definitiva conclusione della sua avventura nerazzurra. Il turco non era mai stato impiegato nel corso della competizione in atto e in questo momento le sirene del Galatasaray iniziano a farsi piuttosto rumorose.

Mentre l’Inter tenta di accaparrarsi il suo erede (uno tra Rovella, Bernabè, Da Cunha ecc…), Calhanoglu sta valutando con attenzione il proprio futuro e, calcolando che il Galatasaray nel giro di una manciata di giorni dovrebbe ritrovarsi alleggerito dell’ingaggio di Victor Osimhen, è probabile che i turchi stiano pensando di destinare i soldi risparmiati per il bomber del Napoli proprio al salario di Calhanoglu,