Angelino è già un ricordo: 20 milioni e accordo nerazzurro

Calciomercato Roma, Angelino è già un ricordo. Accordo trovato con il pupillo di Gasperini. Siamo alle battute finali dell’operazione

Il suo nome è quello più chiacchierato in questo momento. Anche perché, poche settimane fa, sembrava davvero vicino all’addio. E la sua uscita, inoltre, avrebbe sicuramente aiutato Massara a sistemare i conti entro il 30 giugno.

Il suo mancato addio, almeno così si vocifera, potrebbe anche essere costato il posto – anche se alla fine si è trattato di una risoluzione consensuale – a Ghisolfi. Parliamo ovviamente di Angelino, esterno sinistro che la Roma stava per cedere all’Al Hilal. Poi lo stop, e la marcia indietro dei sauditi che hanno affondato il colpo per Theo Hernadez riuscendo pure ad avere il sì del giocatore. Sembra passata una vita eppure parliamo di qualche settimana fa. Nel frattempo, per quanto riguarda Angelino ovviamente, sono spuntate altre piste. Una portava all’Atletico Madrid, ma secondo le informazioni che sono state riportate da As, il giocatore i madrileni lo prenderanno in Italia, ma non dalla Roma.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid chiude per Ruggeri

L’obiettivo, con una trattativa che ormai sembra essere proprio alle battute finali, è stato centrato. Parliamo di Ruggeri, esterno sinistro dell’Atalanta, che è ad un passo secondo i media spagnoli – notizia anche confermata da Fabrizio Romano – a firmare per il club di Simeone. L’affare si dovrebbe chiudere sulla base di 20 milioni di euro.

Si parla come detto di un’operazione in fase di chiusura, alla quale mancherebbero solamente gli ultimi dettagli. Quindi Angelino nemmeno in Spagna dovrebbe andare, ma rimane comunque un profilo che la Roma sacrificherebbe “volentieri” per riuscire a tendere Ndicka. Il difensore ivoriano, infine, secondo le notizie che ieri sera sono state riportata da Di Marzio, potrebbe rientrare in un’operazione con Koné del Marsiglia. Vedremo come andrà a finire, ovviamente, e seguiremo passo passo tutti gli aggiornamenti che ci saranno nel corso di queste ore.

Ma Angelino, ovvio, arrivati a questo punto, difficilmente andrà all’Atletico Madrid. Ma la Roma, almeno questa è la sensazione, cercherà di piazzarlo ugualmente.