Capolavoro Juventus: 70 milioni per Douglas Luiz

Il mercato della Juventus pare essere incentrato sulla figura del centravanti che andrà a sostituire Dusan Vlahovic. Ma c’è anche un mercato in uscita che può esplodere.

Dall’altra parte dell’oceano Igor Tudor sta studiando la migliore formazione con la quale affrontare il terzo, ultimo e più impegnativo appuntamento della fase a gironi del Mondiale per Club.

Il Manchester City di Pep Guardiola è avversario di peso assai diverso dai due precedentemente incontrati nel torneo iridato. Nel frattempo il direttore generale Damien Comolli continua la spola tra gli Stati Uniti e Torino poiché è la figura, l’unica al momento, che sovrintende anche il mercato bianconero.

Un mercato che sembra essersi concentrato sulla figura di colui che andrà a sostituire il sempre più probabile partente Dusan Vlahovic. Voci insistenti parlano di un Jonathan David convinto del progetto Juventus ma prima di ritenere chiusa la trattativa per l’attaccante canadese occorrerà attendere ancora che diversi tasselli, tutti economici ovviamente, vadano al posto giusto. Occorre, però, anche tener d’occhio il possibile mercato in uscita.

Douglas Luiz, per lui futuro dove?

E’ stato uno dei due fiori all’occhiello del mercato estivo 2024 di Cristiano Giuntoli. Ma anche Douglas Luiz, come Teun Koopmeiners, ha rappresentato uno dei due maggiori flop bianconeri. I due flop che sono costati poi il posto al direttore tecnico bianconero.

Arrivato in pompa magna dall’Aston Villa, dopo un esborso complessivo, tra cash e contropartite tecniche, di oltre 50 milioni di euro, il centrocampista non ha mai dato l’impressione di essersi calato nella nuova realtà del calcio italiano.

Mentre la Juventus sta ancora riflettendo sul prossimo futuro del centrocampista brasiliano, su Douglas Luiz sembrano in arrivo interessanti novità rivelate tutte da juvefc.com. Nonostante la stagione negativa in bianconero il centrocampista ex Aston Villa non pare aver perso i suoi estimatori in giro per Europa ed anche oltre.

La Premier League, con Manchester United, Arsenal, Liverpool e Manchester City osservano interessati l’evoluzione della sua vicenda pronte ad un’eventuale offerta da girare alla Juventus. La società bianconera valuta Douglas Luiz una cifra compressa tra i 50 e i 55 milioni di euro.

Anche l’Arabia Saudita strizza l’occhio al centrocampista brasiliano. Club quali l’Al-Ahli, l’Al-Ittihad e l’Al-Nassr sembra che stiano valutando l’acquisto del centrocampista della Juventus pronte a metter sul piatto il canonico faraonico ingaggio. La Saudi Pro League può arrivare ad offrire a Douglas Luiz un ingaggio superiore ai 20 milioni di euro a stagione.

Douglas Luiz attende novità, così come la Juventus.