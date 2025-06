Calciomercato Roma, contratto triennale e addio giallorossi. Ormai la firma è imminente e il club incassa i primi soldi. Di dubbi ormai non ce ne stanno più

Non tornerà a Trigoria. A quanto pare. E almeno stando alle ultime informazioni che sono arrivate proprio in questi minuti. Avvocati a lavoro per limare i dettagli, affinché tutto possa andare per il verso giusto. Quindi addio Roma, ormai è quasi certo.

Si vociferava da un po’ di tempo, non è una novità assoluta. Ma a quanto pare l’accelerata è stata di quelle importanti. Quindi Massara incassa e avvicina quei paletti che il Fair Play Finanziario impone e che costringeranno il nuovo direttore sportivo dei giallorossi a cedere nelle prossime ore qualche altro giocatore. E mettere altri soldi da parte per evitare, se possibile altrimenti non si faranno drammi, quella che potrebbe essere una multa da parte della Uefa.

Calciomercato Roma, Paredes “è del Boca”

La notizia che viene data dal giornalista Cesar Merlo parla di un addio ormai sicuro di Leandro Paredes. Tant’è che sul suo profilo X ha scritto che l’argentino “è il nuovo rinforzo del Boca. Gli avvocati del Boca Juniors stanno già lavorando con quelli del centrocampista pagare la clausola da 3,5 milioni di dollari e a firmare un contratto di 3 anni e mezzo”.

Insomma, pare ci siano davvero pochissimo dubbi sulla riuscita dell’operazione che dovrebbe quindi chiudersi in tempi brevissimi. Entro il 30 giugno sperano dalle parti di Trigoria. Ma tutto sta poi nel pagamento della clausola che lo stesso centrocampista nel corso di un’intervista rilasciata alcune settimana fa in Patria aveva confermato. Riquelme si è convinto a pagare per prendere Paredes che tornerà quindi alla base, lì dove tutto è iniziato. Un addio posticipato di soli sei mesi, perché già a gennaio si parlava di questa possibilità. Poi Ranieri bloccò tutto e c’è stato anche il rinnovo contrattuale. Con clausola annessa valida solo per il club argentino. Che verrà sfruttata.