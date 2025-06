Dal tribunale alla Roma: il nuovo bomber è un regalo

Calciomercato Roma, dal tribunale ai giallorossi di Gasperini: il nuovo bomber arriva in regalo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni di calciomercato che attendono la Roma sono numerose e riguardano una pluralità di aspetti, relativi sia alle entrate che alle uscite. Le ben note esigenze economiche e finanziarie del club, fino al 30 giugno, porteranno alla messa in risalto delle cessioni, con movimenti destinati a interessare profili più e meno altisonanti, al centro delle valutazioni e delle attenzioni di Massara e colleghi per assicurarsi i tanto anelati introiti, da concretizzare per la fine di questo mese.

Ne ha parlato tante volte Ranieri, così come ammesso altresì da Gasperini e fatto trapelare dal nuovo DS, dal quale ci si attende, ad ogni modo, una felice e ben ponderata costruzione della rosa da consegnare al nuovo tecnico giallorosso. Essa, ovviamente, passerà per l’individuazione di quei profili considerati coerenti con le idee di Gasperini e, ancora, con le finanze del club, che fino al prossimo anno dovrà distinguersi per interventi in entrata ben mirati e ponderati, senza pericolosi e dannosi eccessi.

Ciò non si tradurrà, però, nell’impossibilità di poter ingaggiare nomi funzionali e importanti, con la discriminante che passerà proprio dalla capacità di Massara e degli altri addetti ai lavori nell’individuare le giuste occasioni.

Incubo Lione, ne ‘approfitta’ anche la Roma: torna di moda Mikautadze

Più nello specifico, c’è una questione che ben si intreccia con i due discorsi fin qui condotti e che sta riguardando, da due giorni a questa parte, il vero e proprio incubo in casa Lione. Il club francese è divenuto plastica testimonianza delle ripercussioni che la mancata osservazione delle norme finanziarie potrebbero comportare. Retrocessa in Ligue 1 e in attesa di ricorso, la squadra di Fonseca vive un momento, dunque, ben complicato, con il sempre più probabile spettro di un’estate fatta di grandi svendite e necessarie cessioni.

Più nello specifico, anche la Roma potrebbe risultare coinvolta in questi discorsi, alla luce di possibili interessi maturati tra le fila francesi dove, come si ricorderà, militano anche alcuni ex come Veretout, Matic e Maitland-Niles. Non è, però, qualche vecchia o antipatica minestra riscaldata a interessare i giallorossi in questa fase. Stando a quanto scrive Transferfeed.com, piuttosto, a Trigoria potrebbe tornare di moda un nome come quello di Georges Mikautadze.

Acquistato per 20 milioni di euro la scorsa estate dal Metz, il georgiano piaceva a diversi club italiani, tra cui la stessa Roma. La singolare situazione vissuta oltralpe, unitamente ai vecchi interessi e la necessità di mettere nelle mani di Gasperini almeno un altro elemento offensivo, dunque, potrebbero rendere lo scenario Roma nuovamente possibile per il prossimo step di carriera del giocatore. Il Lione, ovviamente, potrebbe accontentarsi di una cifra anche inferiore rispetto a quella sborsata la scorsa estate, stando a quanto riferisce la medesima fonte.