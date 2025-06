Gasperini non basta: ritorno al Milan bis dopo Allegri

Calciomercato Roma, Gasperini non basta: ritorna al Milan con Massimiliano Allegri. Inserimento rossonero nella corsa al centrocampista

Lui vuole tornare in Serie A. E al giocatore ci sta pensando anche la Roma. Ma non solo, secondo le ultime informazioni che sono state riportate da Sky Sport, sulle tracce ci sarebbero il Napoli, ma si sapeva, e anche il Milan. Per quello che potrebbe essere un ritorno clamoroso.

Massara sta cercando di costruire la rosa per la prossima stagione da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Non si parla solamente di uscite ovvio – anche se fondamentalmente, vista la scadenza ormai risaputa del 30 giugno, le attenzioni sono tutte lì – ma anche di entrate. Di uomini che possono aiutare il nuovo allenatore a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Comunque, torniamo al discorso che ci interessa. E parliamo di Kessie.

Anche il Milan su Kessie: la situazione

Il centrocampista, così come riportato da Sky Sport, dopo due anni in Arabia Saudita – e con uno stipendio di 15milioni di euro all’anno – vuole tornare in Europa, in Italia principalmente. E il suo entourage avrebbe già contattato diverse squadre italiane.

Sia con il Milan che con il Napoli, che sono alla ricerca di un giocatore che abbia quelle caratteristiche in mezzo al campo, sia con la Roma, che si sarebbe detta disposta a iniziare a parlare. C’è un problema, ovviamente, ed è quello relativo all’ingaggio. Nessuno in Italia potrebbe garantire ovviamente la cifra monstre che attualmente Kessie prende dall’altra parte del Mondo, quindi servirebbe un grosso sacrificio economico per riuscire ad arrivare a dama.

Questo lo sa anche Kessie, ovvio. Anche se fino al momento – siamo solamente ai primi abbocchi di una possibile trattativa – non si parla di cifre. Ci sarà tempo, qualora le parti capissero di poter arrivare a dama nello spazio di poco tempo. E la Roma, come detto, guarda con un certo interesse alla situazione.