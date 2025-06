Juventus e Roma, è già chiusa: 14 milioni di euro

Le ultime sul calciomercato estivo della massima lega italiana confermano la presenza di una serie di dinamiche di mercato pronte ad esplodere nelle prossime settimane

I campionati si vincono con la miglior difesa? Può essere, ma negli ultimi anni la massima lega italiana, dove tale regola ha conosciuto le dimostrazioni più esplicite (basti pensare al ciclo di vittorie della Juventus di Massimiliano Allegri, il quale contava sulla leggendario BBC e su un certo Gianluigi Buffon tra i pali), ha rischiato più volte di mettere in seria discussione tale assunto.

Ad essersi incrinato non è tanto l’intuitivo ragionamento secondo cui chi prende meno gol ha più probabilità di accumulare punti nel corso dell’anno, ma piuttosto la convinzione che soltanto con formazioni poco propositive in fase offensiva si possa ottenere risultati costanti nel tempo.

A scardinare tali certezze hanno concorso allenatori come Gian Piero Gasperini – protagonista di un sontuoso percorso al comando della Dea, divenuta nel corso degli anni un’assidua frequentatrice delle zone alte della classifica – o lo stesso Simone Inzaghi, il cui gioco è divenuto oggetto di ammirazione e emulazione da parte in giro per il Vecchio Continente.

Parlando proprio del tecnico torinese da poco approdato nella città eterna, è da segnalare l’esplicita richiesta compiuta nei confronti dei vertici giallorossi per portare a Trigoria un paio di elementi che possano rinnovare la linea difensiva giallorossa. Ecco le ultime di mercato, che in questo caso coinvolgono anche la Juventus di Comolli e Tudor.

Juve e Roma su Senesi: ecco le ultime

Per sostenere una proposta offensiva costante e duratura nel corso dei novanta minuti occorre una difesa che risulti in armonia con le routine tattiche di centrocampo e attacco e, nel caso di Gasperini, complice una linea difensiva tendenzialmente alta, vi è la necessità di difensori rapidi e dinamici, che possano rientrare rapidamente in caso di possesso perso.

In tal senso i giallorossi avrebbero messo nel mirino Marcos Senesi, attuale difensore centrale del Bournemouth, le cui qualità, secondo quanto riportato sul proprio account X (Twitter) da Mirko Di Natale nelle scorse ore, sarebbero divenute appetibili anche alla Vecchia Signora di Tudor. L’avventura di Senesi con il Bournemouth parrebbe dunque già chiusa, il che apre definitivamente il duello di mercato tra piemontesi e capitolini.

La sua valutazione è intorno ai 14 milioni di euro ed è probabile che per i giallorossi possa divenire un degno successore di Evan Ndicka. Il centrale difensivo italo-argentino attualmente in forze in Premier League, difatti, ha costruito la propria fortuna calcistica su un certo dinamismo e sulla capacità di impostare dal basso grazie ad un mancino sin troppo educato per il ruolo.