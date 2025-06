La Roma ha bloccato la Juve: accordo con lo sconto

Calciomercato Roma, accordo con lo sconto e Juventus bloccata: ecco gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono anche lo stesso Milan.

Il procedere dell’estate e l’avvicinarsi del mese di luglio sta intensificando certamente anche le notizie, le indiscrezioni e i potenziali intrecci di un calciomercato destinato ad essere, come al solito, avvolgente quanto interessante. Ancor di più, poi, questa volta il valzer di panchine da poco concluso potrebbe avere grandi ingerenze, alla luce dei quasi olistici cambiamenti che hanno toccato gli allenatori delle squadre più nobili della Serie A, fatta eccezione per Napoli e Juventus.

Ne sa qualcosa, molto bene, anche la stessa Roma, da mesi conscia del cambio che la attendeva in panchina dopo la stagione turbolenta e ricca di scossoni vissuti tra le fila tecniche e dirigenziali, con un rientro e un appiattimento delle intemperie garantito solamente dal mese di novembre in poi con l’arrivo di mister Claudio Ranieri.

Rimasto nella Capitale nelle nuove vesti dirigenziali, il testaccino si sta distinguendo per un operato di grande presenza e concretezza in quel di Trigoria, dove ha lasciato spazio al successore da egli stesso individuato, Gian Piero Gasperini, per costruire le basi di quello che si appresta ad essere, almeno in potenza, un nuovo percorso per i giallorossi.

Le basi sono state lanciate non solo con l’annuncio del tecnico ex Atalanta e con una permanenza così saggia e nobile in quel di Trigoria, ma anche con l’individuazione di un nuovo DS in Frederic Massara, dettosi pronto a lavorare con insistenza e sulla base di quella profonda conoscenza della Serie A, accumulata sia durante la prima esperienza capitolina che nel corso degli anni in casa Milan.

Calciomercato Roma, De Cuyper al posto di Angelino: trattativa ben avviata col Club Brugge

Ciò che interessa maggiormente i tifosi e che sarà destinato ad avere impatto importante sulle future ambizioni della squadra e di Gasperini è però, appunto, proprio il calciomercato. Da tale punto di vista, le ben note esigenze finanziarie stanno vedendo la Roma interessarsi a plurime operazioni in uscita da concretizzare entro la fine di questo mese. Oltre alle meno altisonanti, una di quelle che potrebbe non passare inosservata riguarda Angelino, che continua ad avere un mercato sia in Europa che presso le latitudini saudite.

Le ripercussioni di un addio all’ex Lipsia, arrivato due gennaio fa e pian piano ricostruitosi un ruolo di inamovibile sulla fascia sinistra, interesserebbero soprattutto le contromosse di Massara e colleghi per consegnare a Gasperini un valido esterno sinistro, ruolo tutt’altro che banale nelle economie di gioco del tecnico. A tal proposito, le penne de Il Romanista evidenziano come la trattativa per De Cuyper sia ben avviata.

L’esterno del Club Brugge resta l’indiziato principale per assumere l’eredità sulla corsia mancina, con il club belga che avrebbe iniziato a smuoversi dalle iniziali ed importanti pretese da 25 milioni di euro. Dapprima, però, bisognerà chiudere l’operazione Angelino entro il 30 giugno: dopo di che, si potrà concretamente mettere mano sul suo sostituto, che nel caso di De Cuyper rappresenta un giovane qualitativo e di prospettiva, non casualmente finito anche nel mirino di Milan e Juventus.