Roma, gioia Bove: ultimi esami prima del ritorno in campo

Grandi novità per Edoardo Bove. Gli ultimi esami del centrocampista, ancora di proprietà della Roma, hanno dato esito positivo.

Finalmente la notizia che in tanti attendevano. Una bellissima novità riguardante Edoardo Bove e ad annunciarla è stato l’esperto di mercato Gianluca di Marzio.

Gli ultimi accertamenti cui è stato sottoposto il centrocampista nelle ultime settimane hanno dato esito positivo. Una luce si è nuovamente accesa nel suo futuro. Ancora non si parla di semaforo verde ma di una strada che appare più in discesa rispetto a qualche tempo fa.

Il classe 2002 non vede l’ora di ritornare in campo anche se il terribile ricordo di quel Fiorentina-Inter deve indurre alla massima prudenza. Edoardo Bove dal prossimo 1° luglio tornerà ad essere un giocatore della Roma. Con il nuovo staff tecnico si valuteranno le possibili opzioni, ma occorre fare sempre un passo alla volta.

Quale futuro per Edoardo Bove?

In relazione a ciò puntuale arriva da Filippo Biafora un’importante precisazione proprio sul futuro prossimo del classe 2002: “Poco prima del suo addio Ghisolfi ne aveva parlato con Pradè, per un possibile rinnovo del prestito con la Fiorentina“.

Non resta quindi che attendere con la massima fiducia il prossimo, si spera definitivo, ok da parte dello staff medico che sta seguendo Edoardo Bove. Ed in questo momento di gioia non possono non ritornare alla mente gli occhi umidi di Edoardo Bove allo Stadio Olimpico.

La sua irrefrenabile commozione di fronte alla calorosa accoglienza dei tifosi giallorossi è impressa nella memoria. Sua e del popolo giallorosso. Ora conta soltanto il suo stato di salute in ottica rientro. Roma o Fiorentina o altro ancora rappresentano soltanto dei dettagli secondari. L’importante è rivedere in campo Edoardo Bove. Al più presto.