Vendetta Juve, addio Conte: 31 milioni e accordo chiuso

Calciomercato Juventus, vendetta dei bianconeri su Antonio Conte. Accordo trovato per un totale di 31 milioni di euro. Affare in chiusura

Lo sappiamo benissimo che la Juventus, prima di confermare Tudor sulla panchina, si aspettava un sì di Antonio Conte che sembrava dovesse lasciare il Napoli alla fine della scorsa stagione. Un tradimento vero e proprio secondo i tifosi bianconeri. Che non l’hanno presa benissimo. Diciamolo chiaramente.

Poi la Juve ci ha provato pure con Gasperini ma la Roma ormai aveva chiuso, quindi l’ok per continuare con il tecnico croato che stasera si giocherà il primo posto nel girone al Mondiale per Club contro il Manchester City. Ma la Juve, la vendetta, se la potrebbe prendere immediatamente sul mercato. Perché si parla infatti di un accordo trovato con uno di quei calciatori che Conte aveva messo nel mirino in questa sessione di mercato e che sembrava dovesse proprio vestirsi d’azzurro. Secondo le informazioni che sono state riportate da Michele De Blasis non sarà così.

Calciomercato Juventus: accordo trovato con Sancho

C’è da dire che la Juventus la passata estate voleva chiudere per il giocatore ma non era riuscita a trovare l’accordo con il Manchester United. Ma a distanza di dodici mesi l’affare sembra essere proprio ai dettagli.

“Un anno dopo Jadon Sancho può davvero approdare alla Juventus. I bianconeri hanno un accordo di massima – ha scritto il giornalista sul proprio profilo X – con il Manchester United per 25 milioni, mentre al giocatore 6 + bonus. Il Fenerbahce su di lui con un’offerta da circa 10 mln d’ingaggio”. Ma a quanto pare l’esterno offensivo che ha chiuso la propria stagione al Chelsea ha deciso di accettare l’offerta dei bianconeri e iniziare quindi la sua nuova avventura in Italia. Non al Napoli, come detto (sembrava anche in questo caso un’operazione davvero ai dettagli) ma in bianconero.

Piccola vendetta della Juventus, in poche parole. Che spera dopo un’annata così di rimettersi in corsa per lo scudetto che gli azzurri cercheranno di difendere in tutti i modi dai vari assalti che ci saranno nella prossima stagione.