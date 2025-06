Accordo raggiunto con la Roma: 20 milioni e addio Milan

La Roma è vicina a definire un colpo in entrata e Gasperini può sorridere per averlo strappato ad Allegri. Giallorossi e rossoneri giocano sugli stessi tavoli

Il mercato in entrata ancora non è iniziato a Trigoria ma il primo colpo potrebbe essere già stato individuato. Si continua a parlare della possibilità di chiudere per un esterno di grande qualità, che dovrebbe consentire al Gasp di non rimpiangere Angelino.

Il 30 giugno è sempre più vicino e a Trigoria si sta cercando di definire le ultime uscite per far quadrare i conti. Gli indiziati numeri uno per aiutare il bilancio sono Angelino, Shomurodov e Paredes. Se le cifre che circolano sulle loro cessioni verranno confermate c’è la possibilità di arrivare a quei famosi 15 milioni di plusvalenze che sistemerebbero la questione. Massara è molto impegnato su questo discorso in questi giorni ma continua a tenere d’occhio anche il tavolo degli acquisti.

A sinistra, dove Gasperini potrebbe fare a meno di Angelino, il nome individuato per sostituirlo è De Cuyper, giocatore belga di 25 anni che è reduce da una grandissima stagione con il Bruges. Per lui si è fatto vivo anche il Milan, sempre alla ricerca del successore di Theo Hernandez. I rossoneri hanno parlato con il club belga ma al momento non hanno trovato nessun accordo. La Roma sembra essere in vantaggio, potendo sfruttare anche gli ottimi rapporti del proprio direttore sportivo da quelle parti (vedi affare De Katelaere).

La Roma super la concorrenza del Milan: De Cuyper è sempre più vicino alla Capitale

Maxime De Cuyper, classe 2000, è sicuramente più strutturato fisicamente di Angelino e più bravo in fase difensiva. Probabilmente non ha quella qualità nel piede come lo spagnolo ma le sue caratteristiche potrebbe ricordare quelle avute da diversi interpreti del passato delle squadre di Gasperini. La richiesta al momento del Bruges è di 25 milioni di euro, una cifra molto elevata ma su cui si può trattare. Anche il Milan ha chiesto uno sconto ma al momento sembra più orientato su altri profili internazionali (vedi Zinchenko). Massara aspetta solo di ritrovarsi i soldi delle cessioni da qui al 30 giugno, per piazzare l’affondo decisivo.

De Cuyper andrebbe a sistemare la corsia di sinistra, con Salah-Eddine che sarebbe la sua riserva. Due giocatori ancora giovani su cui il Gasp può lavorare e costruire l’intelaiatura del futuro. Vedremo se alla fine il Bruges abbasserà le proprie pretese economiche, elevatissime.