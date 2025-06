Addio Juve con lo sconto: la Roma mette la freccia. Spunta il profilo dei bianconeri per Massara. Ecco il nome che interessa ai giallorossi

La questione esterni è aperta in casa Roma. Sono gli uomini che servono a Gasperini per mettere in pratica quella che è sempre stata la sua idea di calcio. Uno contro uno in tutto il campo, giocatori di gamba, gente che attacca e difende senza soluzione di continuità.

Ed è anche per questo che nelle segrete stanze di Trigoria si valutano diversi profili. Conosciuti o meno, già accostati in passato o meno. E uno, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere un ritorno di fiamma. Sì, perché non è sicuramente la prima volta che questo nome viene accostato alla formazione giallorossa.

Dalla Juve alla Roma: ecco Kostic

Sul giornale si legge testualmente questo: “Un’altra opzione che a Trigoria stanno considerando è Filip Kostic, laterale serbo della Juventus che ha giocato con il Fenerbahce di Morinho. Avendo però 32 anni, può essere considerato davvero solo a condizioni davvero convenienti”. I bianconeri non sembrano proprio avere intenzione di tenerlo anche perché ieri sera Tudor, nella gara del Mondiale per Club contro il Manchester City, gli ha dato una possibilità che Kostic non ha sfruttato. In Italia, comunque, è seguito anche da Fiorentina e Atalanta.

Legato da un contratto con i torinesi fino al 30 giugno del 2026 e con possibilità di rinnovo che rasentano lo zero, Comolli lo potrebbe anche cedere con lo sconto nel corso delle prossime settimane. Sì, poi ci sarebbe da trovare anche l’accordo con il giocatore per lo stipendio, ma questo non sembra essere un problema. Anche Kostic sa che se vuole giocare in Italia almeno, deve adeguarsi a quello che è lo stato delle cose da queste parti.

Insomma, un altro nome da inserire nella lista. Con la possibilità evidente che questa operazione, se imbastita bene, possa regalare alla Roma un esterno sicuramente importante ed abile nelle due fasi.