Addio Roma e firma: assegno da 50 milioni per Friedkin

C’è poco da fare per la Roma dopo l’arrivo della firma in queste ore: i Friedkin possono incamerare una cifra vicina ai 50 milioni di euro per questo colpo

Massara sta cercando di vendere prima di pensare ad acquistare, con la priorità che sembrano essere gli esterni di centrocampo (vedi De Cuyper e Wesley). Un altro nome era stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane ma ora sembra essere decisamente più lontano.

Le cessioni stanno catalizzando l’attenzione di Frederic Massara e della Roma in generale in questo momento. Arrivare a far quadrare i conti in vista del 30 giugno è assolutamente fondamentale e servirà per avere i fondi necessari da investire per gli acquisti. Le richieste di Gasperini sono state chiare e ora starà al ds e ai Friedkin riuscire ad accontentarlo. Eventualmente non ci sarebbero problemi a pagare una piccola multa alla UEFA come avvenuto in passato (circa 5 milioni), ma con l’idea di essersi comunque avvicinati di molto ai paletti del settlement agreement.

Poi bisognerà pensare ai rinforzi da immettere in rosa, con la priorità che è rappresentata dalla difesa e dagli esterni. De Cuyper e Wesley sono i nomi caldi sulle fasce, mentre dietro si continua a parlare di Lucumì e di altre suggestioni dell’ultima ora come Senesi. In realtà c’era anche una pista che portava in Inghilterra, sempre in casa dei Friedkin.

La Roma perde il treno Branthwaite: rinnovo con l’Everton e affare più lontano

La Roma aveva seguito da vicino nei mesi scorsi Branthwaite, centrale inglese dell’Everton classe 2002, considerato tra i più forti e promettenti della sua generazione. I Blues di Liverpool hanno intenzione però di rinnovare il suo contratto, dopo aver valutato anche la cessione. Secondo quanto riferito da Sky Sport UK l’Everton e Branthwaite sono vicini a trovare l’accordo definito per il rinnovo di contratto.

Questo significa che l’anno prossimo il 23enne inglese giocherà ancora alle dipendenze di Moyes, mentre potrebbe essere poi ceduto nelle prossime sessioni di mercato, per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. Oltre alla Roma su di lui si erano fiondate anche diverse squadre di Premier League e di certo torneranno a bussare alla porta dei Friedkin.