Calciomercato Roma, offerta recapitata: colpo da urlo in Premier

Anche se al momento le priorità in casa Roma parrebbero altre il direttore sportivo giallorosso valuta profili per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini.

Il mercato continua a lanciare vagonate di indiscrezioni che toccano praticamente tutte le società. La Roma non fa eccezione anche se, al momento, le priorità della società giallorossa riguardano principalmente le uscite.

Il direttore sportivo, Frederic Massara, ha comunque modo di valutare prospetti che immediatamente dopo la fatidica scadenza, di natura economico-finanziaria, del 30 giugno, potrebbero dare avvio a concrete trattative. Dal canto suo Gian Piero Gasperini è stato chiaro avendo messo sul tavolo quelle che, a suo giudizio, sono le priorità della Roma.

E su ciascuno dei ruoli evidenziati dal tecnico di Grugliasco si snocciolano i nomi più diversi. E’ così per la figura del difensore, ed è così anche per il possibile prospetto di centrocampo. E per la zona mediana della Roma il nome nuovo è quello di Kobbie Mainoo, classe 2005, centrocampista del Manchester Utd e della nazionale inglese.

Il grande colpo della Roma arriva dalla Premier League?

Un’indiscrezione importante lanciata da Marco Giordano, in live su Controcalcio, dove ha ulteriormente precisato come la Roma abbia già avanzato due proposte al Manchester United per il 20enne talento inglese.

La prima sotto forma di un’offerta cash che, però, è stata immediatamente rispedita al mittente da parte dei Red Devils. La seconda proposta ha messo sul tavolo la formula del prestito con obbligo di riscatto. Al momento le parti appaiono lontane ma la Roma proverà ancora ad infrangere il muro eretto dal Manchester United per il suo giovanissimo talento.

E’, però, fortemente indicativo il fatto di come la società giallorossa si spinga ad avanzare proposte per un giovanissimo talento che appare, però, già pronto per un palcoscenico importante avendo avuto modo di mettere in risalto le proprie qualità nel campionato prestigioso, in Premier League.

La Roma nel giro di poche settimane ha trasformato la propria area tecnica. Un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo e l’ex tecnico del miracolo della passata stagione passato nelle stanze che contano. Cambiamenti importanti e di assoluta qualità. A breve si inizieranno a vedere anche i primi risultati concreti.