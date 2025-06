Calciomercato Roma, rinnovo rifiutato: ecco l’erede di Paredes

La Roma punta su un mancato rinnovo per strappare il sì all’erede di Leandro Paredes: l’argentino sta per tornare al Boca. Massara sa già come sostituirlo

A centrocampo la Roma deve sostituire l’ex giocatore di Juventus e PSG ma non intende spendere una cifra troppo elevata. L’idea è quella di sfruttare una grande occasione di mercato che nasce da una scadenza di contratto alla fine dell’anno. In Sudamerica lo danno per fatto.

La Roma sembra essere vicina a piazzare il primo colpo in entrata, dopo essersi concentrata esclusivamente sulle cessioni per far quadrare i conti. In realtà sono ore bollenti in vista del 30 giugno ma Massara sta giocando su più tavoli, sia in uscita che in entrata. Si è parlato spesso degli esterni, con De Cuyper e Wesley, mentre a centrocampo è stato accostato ultimamente Frank Kessie, vecchia conoscenza di Gasperini ai tempi dell’Atalanta. C’è grande curiosità per capire chi sarà a sostituire Leandro Paredes, che ormai è sicuro di tornare al Boca Juniors e sta per firmare il contratto.

La Roma non vuole spendere tantissimo in mediana, preferendo tenersi parte del budget per esterni, difesa e attaccanti. Nelle ultime ore si sta facendo largo con prepotenza una notizia che arriva dall’altra parte dell’Oceano e che vede i giallorossi fortemente interessati ad un giovane prospetto della nazionale ecuadoregna, che sta facendo benissimo in MLS da tempo.

La Roma vuole Pedro Vite: può essere lui l’erede di Paredes

Il profilo di Pedro Vite è stato accostato alla Roma già nel mese di gennaio, quando poi alla fine Ghisolfi si orientò su Gourna-Douath. Il centrocampista classe 2002 in forza al Vancouver in MLS è pronto per sbarcare in Europa e in nazionale sta facendo grandi cose con il compagno Moises Caicedo, in forza al Chelsea. Vite è un mediano velocissimo, con ottima tecnica, statura piccolina (solo 166cm) in grado di strappare palloni e ribaltare velocemente il fronte offensivo.

Dal punto di vista economico è prendibile a soli 3 milioni di euro, visto che il suo contratto è in scadenza a dicembre 2025 e non c’è nessuna trattativa per il rinnovo. La Roma prova il colpo per un ragazzo che a livello internazionale è già considerato un ottimo prospetto e giocherà i prossimi Mondiali in Nord America da titolare dell’Ecuador.