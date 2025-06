Calciomercato Roma, scambio saltato e nuovo affare: Massara ha già chiuso

Calciomercato Roma, scambio saltato ma l’affare si potrebbe fare lo stesso. Il direttore sportivo dei giallorossi, Massara, lo ha già chiuso

Cinque innesti, almeno, per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Cinque uomini da regalare al tecnico dal prossimo primo luglio, quando si chiuderà il bilancio e quindi si capirà se la Roma sarà riuscita a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

In ogni caso, Massara, di colpi ne potrà piazzare, magari cedendo pure qualcuno e stando comunque entro certi limiti. Niente mercato bloccato, ovviamente, niente di tutto questo. Ed è per tale motivo che in casa giallorossa si pensa ai colpi da fare. Oltre all’attaccante del quale sappiamo, e agli esterni che devono avere gamba, a Trigoria si valutano anche i profili dei possibili sostituti di Paredes che ormai è un centrocampista del Boca Juniors. E il nome è quello di Ismael Koné.

Calciomercato Roma, Koné rimane nel mirino

Si era parlato di un possibile scambio con Ndicka, ma in una sola notte si è capito che le due società avevano idee diverse su quella che è la valutazione dei cartellini. Ma secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il profilo ai giallorossi piace e piace soprattutto a Massara che lo ha portato al Rennes quando dirigeva le operazioni nella vicina Francia.

Alla Roma, Koné, poteva anche arrivare la scorsa estate quando giocava al Watford, ma poi le pretese troppo alte hanno di fatto chiusa ogni possibilità dell’affare. Rimane insomma una pista viva ma completamente sganciata dalla possibilità di inserire Ndicka nell’operazione. Per il cartellino dell’ivoriano infatti, che la Roma ha preso a zero, la richiesta dei dirigenti è di almeno 35milioni di euro, anche 40 a dire il vero, quindi molto al di sopra del costo del centrocampista che, come detto però, resta nei radar.