Crisi societaria devastante: la Roma lo soffia ai rivali

Il mercato è spietato così come lo sono le società che si avventano sui club in difficoltà per carpirne i migliori giocatori.

Non di sole cessioni vive la Roma. Si lavora a gran velocità per raggiungere l’obiettivo plusvalenze e mettere a tacere le richieste della Uefa ma c’è anche un mercato in entrata che deve essere seguito.

Fino al 30 giugno saranno ovviamente le operazioni in uscita a dettare i tempi ma questo non può, né deve impedire di sondare il mercato alla ricerca dei giocatori migliori da mettere poi a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra le richieste del tecnico di Grugliasco vi è anche quella di un difensore per rafforzare il pacchetto arretrato.

Nei giorni scorsi tra i nomi papabili in ottica Roma è comparso quello del giovane difensore del Tottenham, ex Juventus, Radu Dragusin. Ma sul nome del classe 2002 rumeno non vi sono state ulteriori conferme. E’ invece un altro il nome che nelle ultime ore è stato accostato alla Roma.

La crisi societaria potrebbe portarlo alla Roma

Dal giornalista argentino César Luis Merlo, arriva un’indiscrezione che riguarda anche la società giallorossa.

“Siviglia e Roma puntano su Nicolás Tagliafico. Il difensore termina il contratto con il Lione il 30/6 e gli hanno offerto il rinnovo“. Nicolás Tagliafico, classe 1992, è difensore dell’Olympique Lione e della nazionale argentina.

Il club francese è stato da poco retrocesso in Ligue 2 dalla Direzione Nazionale di Controllo e Gestione (DNCG) a causa di gravi problemi finanziari. I suoi migliori giocatori sono pertanto sul mercato. Nicolás Tagliafico è inoltre un prospetto in scadenza di contratto e pertanto sbarcherebbe a Trigoria a parametro zero.

L’Olympique Lione ha proposto al difensore argentino il rinnovo di contratto ma la retrocessione in Ligue 2 del club francese spinge ovviamente Nicolás Tagliafico a valutare altre opzioni, Roma inclusa.

Un ottimo difensore di comprovata esperienza che andrebbe a collocarsi sulla fascia sinistra qualora Angelino venisse ceduto. E’ un’altra ipotesi sul tavolo di Frederic Massara poiché, per il gioco dei numeri, se uno uscirà, un altro lo dovrà sostituire. Necessariamente a breve si attendono novità.