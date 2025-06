Dal Napoli alla Roma: arriva con lo sconto

Calciomercato Roma, i giallorossi monitorano la situazione del giocatore che è in uscita. Arriva con lo sconto. Ecco i dettagli

Dal primo luglio la Roma opererà sul mercato sapendo di dover fare i conti comunque con delle spese che dovranno essere accessibili. E sono tanti i reparti da sistemare per Massara.

Che intanto incasserà i 3,5 milioni di euro dalla cessione di Leandro Paredes al Boca Juniors, e poi spera di piazzare anche Shomurodov e Angelino, per il quale c’è l’interesse dell’Al Nassr. Detto questo, e pensando ovviamente al possibile addio dell’attaccante uzbeko, è evidente che lì davanti con il solo Dovbyk non si può giocare un’intera stagione. Anche perché pure Abraham che torna dal prestito al Milan a Trigoria ci dovrebbe rimanere poco. Ecco perché, nella Capitale, si pensa all’attaccante ma non solo, anche ad alcuni esterni offensivi oppure a giocatori che possono giocare come seconda punta. E secondo le informazioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la situazione da monitorare è quella relativa ad un uomo che attualmente è al Lione.

Calciomercato Roma, occhi su Fofana

Il profilo è quello di Malick Fofana, belga classe 2000, 5 gol e 6 assist nell’annata che da poco si è conclusa. Come sappiamo il Lione è stato retrocesso in Ligue 2 per i troppi debiti e deve vendere. E Fofana a quanto pare piace alla Roma. E potrebbe, per i motivi detti prima, anche arrivare con lo sconto.

Gli agenti, gli stessi di De Bruyne, secondo quanto scritto da Il Mattino lo avrebbero offerto al Napoli, ma la squadra di Conte ha altri obiettivi in testa. Quindi occhio alla situazione che si potrebbe creare nelle prossime settimane, quando si scavallerà il 30 giugno e quindi Massara sarà sicuramente libero di poter investire qualcosa sul mercato. Senza spese folli, ovviamente. Sono sempre da monitorare, infine, per quanto riguarda la prima linea, anche i profili di Krstovic – che per il momento ha rifiutato il Leeds – e di Anjorim dell’Empoli, un altro nome accostato alla società di Trigoria. Vedremo chi arriverà perché una cosa certa: Gasperini un attaccante – e gente che lì davanti può occupare comunque più ruoli – se lo aspetta.