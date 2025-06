Gyokeres in Serie A, Juve beffata dal grande ex

Gyokeres in Serie A: la Juventus è beffata dal grande ex. L’attaccante dello Sporting non andrà a Torino, ma l’Italia è la sua destinazione

Ad un certo punto, e nemmeno tantissimo tempo fa, si parlava di un accordo quasi trovato. Anche per via di quei rapporti che Gyokeres ha ormai rotto con lo Sporting. E si parlava soprattutto di Juventus.

Ma i bianconeri ormai sembrano avere in pugno David – che forse era la seconda scelta – convinti anche dalla possibilità di prendere il giocatore a parametro zero versando “solamente” le commissioni all’agente e dando un bonus alla firma al giocatore. Ma guardando i numeri comunque, si capisce che Gyokeres sarebbe stato meglio e il fatto che Comolli abbia mollato la presa ha acceso le fantasie in Italia per lo svedese. Un giocatore che lascerà l’attuale campionato e su questo non ci sono dubbi, un giocatore che a quanto pare sarebbe entrato fortemente nel mirino di un’altra squadra in Italia.

Gyokeres in Serie A: è il sogno del Milan

Sì, a quanto pare, almeno leggendo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il sogno del Milan ha un nome e un cognome. E porta dritto a Gyokeres. Non sarà di certo facile perché c’è la concorrenza delle squadre inglesi con l’Arsenal in testa, ma i rossoneri di Massimiliano Allegri, alla ricerca di un attaccante che abbia nelle gambe gol e numeri importanti, sperano che queste si possano defilare per poi affondare il colpo.

Gyokeres viene ritenuto il profilo ideale per l’attacco del Milan: uno che ha il gol facile, che è un fenomeno dentro l’area di rigore, ed ha caratteristiche assai diverse a quelle di Gimenez. Insomma, dalle parti di Milanello ci stanno pensando seriamente soprattutto se nelle prossime settimane non dovesse essere trovato un accordo tra chi lo sta cercando da un pezzo – e parliamo sempre delle squadre della Premier League – e gli agenti del giocatore che stanno spingendo fortemente per farlo partire.

Il prezzo? Dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro, stando ad un presunto accordo che ci sarebbe stato lo scorso anno tra le parti. Ma dallo Sporting negano tutto questo, quindi potrebbe lievitare ancora più in alto. Ma per un attaccante del genere non sembrano tanti.