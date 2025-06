La Juve corre ai ripari: offerta immediata e addio Roma

Calciomercato Roma, offerta immediata e addio: la Juventus corre subito ai ripari e mette nei guai Gasperini. Le ultime.

Con un calciomercato non ancora ufficialmente avviato, sono numerose le questioni da fronteggiare in quel di Trigoria, dove Massara e colleghi risultano nel pieno di una fase lavorativa volta a gettare solide basi per il neonato progetto Gasperini. Quest’ultimo è da poco partito e dovrà assicurare degne possibilità all’ex tecnico dell’Atalanta, appartenente a quel trittico totalmente italiano costruito al centro Bernardini proprio col DS ex Milan e lo stesso Claudio Ranieri.

L’individuazione delle caratteristiche ideali in Gasperini come nuovo tecnico giallorosso dovrà portare, come noto, ad una costruzione ben coerente ed equilibrata della rosa, attraverso il rispetto delle conosciute esigenze finanziare nonché di quella visione calcistica maturata e sviluppata dal tecnico tra Genova, Milano e, soprattutto, Bergamo, con la consapevolezza di dover sapere altresì attendere per raccogliere i frutti.

I reparti che restano sotto le attente osservazioni di Massara e colleghi sono plurimi, con una certa curanza nei confronti anche del reparto difensivo. Ad oggi, l’inamovibile pare essere proprio l’ex Atalanta, capitan Gianluca Mancini, baluardo da diversi anni a questa parte e fautore di una stagione di grande continuità insieme a Ndicka. Proprio mentre l’ivoriano pare essere coinvolto maggiormente da voci di calciomercato, si infittiscono anche le possibilità di assistere a mirate contromosse.

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio per Lucumi: le ultime

Perdere un giocatore come l’ex Eintracht Francoforte significherebbe dover assicurare a Gasperini un nuovo profilo atleticamente attento e validissimo come l’ivoriano, compito non proprio semplice. Ciò che è certo, intanto, è che a Trigoria cercheranno di non farsi trovare impreparati, con una lista di nomi da tempo redatta e che permette di registrare anche il profilo di Lucumi come elemento gradito per la retrovia romanista. Sotto contratto con il Bologna fino al 2026 e con una clausola rescissoria rasentante i 30 milioni di euro, il difensore felsineo ha attirato plurime attenzioni dopo la stagione sotto la guida di Italiano.

Più nello specifico, da Sportmediaset arriva l’infittirsi delle voci circa il concreto interesse della Juventus, che avrebbe proprio in questa fase avviato i contatti con l’entourage di Lucumi. Questi interessi, si legge, sono antecedenti anche alla sconfitta per 5 a 2 contro il Manchester City durante il Mondiale per Club, da leggersi, però, anche come un campanello d’allarme che dovrà portare Tudor e colleghi a correre ai ripari.

Questo a maggior ragione se si tiene in considerazione la sempre più probabile partenza di Mbangula e Weah, oltre che di Rugani. Proprio queste uscite sono da leggersi come condizione preliminare per poi chiudere l’affondo a Lucumi. Seguiranno aggiornamenti.