Plusvalenza Roma, offerta folle e assist Osimhen

Il momento è delicato, come avviene ormai da qualche anno. Occorre reperire i denari per ottemperare alle richieste contenute nel settlement agreement.

Sono giorni infuocati nella capitale e non soltanto per le elevate temperature che hanno segnato l’arrivo in grande stile dell’estate. In casa Roma l’atmosfera è più bollente che mai per via delle ben note, ed onerose, scadenze che si stanno avvicinando sempre di più.

Il 30 giugno è “la data” e quanto avviato fin dai giorni scorsi è un’autentica lotta contro il tempo. Il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, ha tempo fino a lunedì prossimo per reperire i circa 15 milioni di euro necessari per il pieno rispetto dei paletti imposti dalla Uefa entro la chiusura del bilancio 2024/25.

Purtroppo per la Roma la cessione di Leandro Paredes non è di per sé bastevole a raggiungere lo scopo. Occorre pertanto almeno un’altra cessione importante. Presa la decisione di continuare a puntare forte su Mile Svilar la Roma a questo punto ha soltanto due carte da giocarsi sul tavolo delle plusvalenze: Angelino ed Evan N’Dicka.

Osimhen dà una mano la Roma

Come ci informa sportmediaset.mediaset.it all’orizzonte di Angelino c’è sempre l’Arabia Saudita anche se cambia il nome del club interessato. Naufragata, infatti, l’ipotesi Al Hilal, formazione guidata da Simone Inzaghi che a breve abbraccerà Theo Hernandez, per il 28enne difensore spagnolo rimane aperta l’opzione Al Nassr, il club di Cristiano Ronaldo.

Per Angelino la Roma chiede 25 milioni di euro ma pur di arrivare a breve alla positiva conclusione della trattativa il prezzo potrebbe anche scendere. Altro prospetto della Roma che gode di un buon seguito è Evan N’Dicka, valutato 30 milioni di euro dalla società giallorossa.

Roberto De Zerbi lo vorrebbe per il suo Olympique Marsiglia ma soltanto dietro pagamento cash, nessuno scambio. Nelle ultime ore per il difensore francese naturalizzati ivoriano si è fatto sotto l’ambizioso Galatasaray, campione di Turchia. Il club turco continua infatti ad inseguire il suo obiettivo primario, Victor Osimhen, per il quale vi sono novità.

Il campione nigeriano di proprietà del Napoli è, secondo quanto annunciato dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni: “Te lo do quasi per fatto, Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal“, queste le sue parole pronunciate a Radio Kiss Kiss e riportate da calciomercato.it. La perdita definitiva di Victor Osimhen potrebbe permettere al Galatasaray di mettere le mani sull’altro grande obiettivo di mercato: Evan N’Dicka. La Roma intanto freme.