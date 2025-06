Scambio col nazionale azzurro: la Juve si libera di Douglas Luiz

Anche per l’imminente sessione estiva di calciomercato la Juventus dovrà lavorare di fantasia sperando poi di liberarsi di qualche ‘zavorra’.

I tifosi della Juventus si domandano da tempo quale sia il progetto tecnico che ha in mente il nuovo direttore generale, Damien Comolli, e come troverà realizzazione nel mercato che si aprirà ufficialmente tra pochi giorni.

La voce mercato è tutta nelle mani del dirigente francese che pare non abbia nemmeno un momento per pensare all’indispensabile figura di un direttore sportivo. Le infinite indiscrezioni di mercato parlano di una Juventus comunque attiva o, perlomeno, fermamente intenzionata a chiudere in breve tempo qualche operazione in entrata.

Le eventuali operazioni in entrata non allontanano, però, il pensiero maggiore che preoccupa il numero uno del mercato bianconero, ovvero alcune cessioni che potrebbero, alla lunga, frenare anche il mercato in entrata. Quando si parla di uscite ‘pesanti’ il pensiero corre veloce a Dusan Vlahovic, ma il centravanti serbo non è l’unica preoccupazione in casa Juventus.

Douglas Luiz può partire, quale una possibile contropartita?

Infatti dopo soltanto un anno porrebbe chiudersi l’avventura in bianconero del centrocampista brasiliano Douglas Luiz.

Tale scenario viene ipotizzato da footballinsider247.com che pone in evidenza l’interesse del Leeds United per il 27enne centrocampista della Juventus. Secondo la fonte britannica è lo stesso agente di Douglas Luiz ad aver offerto il proprio assistito ad alcuni club della Premier League. A conferma di come la sua storia con la Vecchia Signora sia destinata a chiudersi a breve.

La Juventus, però, intende vendere Douglas Luiz, non svenderlo e per questo la valutazione fatta dalla società bianconera per il suo centrocampista si aggirerà attorno ai 50 milioni di euro. Una cifra importante anche per un club della Premier League. Nel caso di avvio di una trattativa la Juventus potrebbe aprire anche ad una parziale contropartita tecnica.

Il profilo di Wilfried Gnonto, classe 2003, attaccante italiano del Leeds Utd e nazionale azzurro, potrebbe essere profilo gradito ad Igor Tudor e Damien Comolli dal momento che il settore avanzato dei bianconeri sarà nuovamente ‘ritoccato’ in vista della prossima stagione. Trattasi soltanto di una delle infinite ipotesi di mercato, ma se Douglas Luiz dovesse partire…