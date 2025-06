Scambio con Taremi e addio Juve: il bomber va da Marotta

Scambio clamoroso con Taremi e niente firma con la Juventus: il bomber va subito dall’Inter di Marotta. Ecco come stanno le cose.

Il fatto che il calciomercato estivo non sia ancora ufficialmente aperto non sta certamente portando ad un’assenza di notizie, informazioni e attività da parte di dirigenze e proprietà in questa fase preliminare della campagna acquisti. Fino a questo momento, dopo il valzer di panchine che ha portato ad inattese conferme e preventivabili cambiamenti soprattutto tra le fila più alte della Serie A, diverse squadre hanno iniziato a porre le basi per il calciomercato estivo, chiosando anche operazioni anzitempo, come fatto dal Napoli con lo svincolato di lusso De Bruyne.

Con la Roma, dal proprio canto, intenzionata ad accontentare nel migliore dei modi Gasperini per il neonato progetto capitolino, restano anche tante altre le squadre nel pieno di una fase di valutazione volta a capire su che profili muoversi con concretezza, nel pieno rispetto delle esigenze finanziarie e di quella osmosi tra entrate e uscite che non può essere sottovalutata in alcun modo.

Questo, a maggior ragione, in club alle prese con restrizioni economiche di cui da tempo noto e che, a Roma come a Milano, dovranno portare gli addetti ai lavori a trovare compromessi e contromosse ideali per rinforzare le squadre in modo calibrato e ben ponderato. Tradotto, ciò significherà saper cogliere anche quelle occasioni di calciomercato provenienti dal nostro e dagli altri campionati, fiutando scenari importanti e potenzialmente in grado di assicurare a buone condizioni giocatori di un certo livello.

Calciomercato Inter, proposto lo scambio Hojlund-Taremi: il Manchester United fa subito muro

Da tale punto di vista, non va nemmeno sottovalutato l’attuale momento dell’Inter, fin qui distintasi per la scelta sorprendente di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo la separazione da Simone Inzaghi a inizio mese. Con l’ex Parma, profondo conoscitore del nostro campionato, si stanno gettando le basi per un profilo a lungo termine, basato anche sull’attesa e la crescita dei giovani.

Tra i reparti monitorati e osservati dagli adepti di Marotta resta, ovviamente, anche l’attacco, per il quale a Milano da tempo sono seguiti plurimi giocatori. Rientra in questa lista anche Rasmus Hojlund, ex Atalanta accostato anche ad altre squadre di Serie A nel passato più e meno recente. Ai margini del progetto di Amorim, il danese continua ad essere valutato circa 40 milioni di sterline.

L’Inter avrebbe in un primo momento cercato di imbattersi in operazioni di prestito, mentre i Red Devils hanno lasciato intendere di voler arrivare ad una soluzione definitiva per l’attaccante. Nei discorsi, come riporta Unitedinfocus, l’Inter ha anche avanzato la proposta di intavolare la trattativa su uno scambio coinvolgente Taremi. La risposta giunta da Manchester è stata immediata, declinando in qualsiasi modo il cartellino di un giocatore che ha segnato meno dello stesso Hojlund lo scorso anno.