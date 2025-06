Zidane alla Juventus con due giocatori: addio Tudor

Zidane alla Juventus con due giocatori: clamoroso quello che potrebbe succedere dentro i bianconeri. La situazione è da monitorare

La sconfitta contro il Manchester City nella terza e ultima giornata del girone al Mondiale per Club ha messo a nudo le difficoltà della Juventus. Ovvio, ci sono diverse attenuanti, ma anche la squadra di Guardiola almeno inizialmente aveva lasciato fuori diversi uomini. I cinque gol rimangono, e anche la sensazione che gli inglesi alla fine si siano completamente fermati.

Siamo ancora a giugno, ma dentro il mondo bianconero iniziano ad esserci i primi dubbi. Non solo per quanto riguarda la scelta del tecnico – un’opzione arrivata dopo il doppio no di Conte e Gasperini – ma anche per quelli che sono i giocatori dentro la rosa. Quindi? Quindi molti sembrano aver paura che questo che ancora deve iniziare possa essere di nuovo un anno zero, uno di quelli di transizione come si vedono da diverse stagioni a Torino. E nella notte, Momblano, ha sganciato una vera e proprio bomba.

Zidane alla Juventus: le mosse da Torino

“Come possiamo fare in modo tale che non sia un altro anno zero? Una sola cosa direi a John Elkann: alzi la cornetta e con il massimo rispetto di quello che è stato fatto fino adesso chiami Zinedine Zidane perché Zizou cambia tutto”. Questo il pensiero del giornalista, che poi rincara anche la dose.

“Penso a lui perché c’è lui che unisce una serie di fattori. Il bene per Zidane arriva dall’alto e la sua aura arriva dall’alto: i giocatori se c’è Zidane…silenzio e si ascolta. In questo momento c’è una dirigenza che deve studiare da Juve e sono convinto che possa avere un grande know-how da portare avanti gradualmente e un grande bagaglio per far funzionare il quale ha bisogno di tempo. Io intanto chiamerei Zidane e gli direi – non io, John – ‘Zizou, vieni, scegliti due calciatori, ti posso prendere quelli che vuoi sul mercato e te li porto a Torino“. Suggestione, in questo momento. Ma è una suggestione che sicuramente fa sognare i tifosi della Juventus.