Cacciato dalla Capitale: via libera Roma e sostituto trovato

Massara non aspettava altro: l’assist che cambia nuovamente le carte in tavola. La comunicazione è arrivata

Tra i tanti temi che negli ultimi giorni stanno calamitando l’attenzione mediatica in casa Roma, impossibile non menzionare il fisiologico quanto inevitabile restyling difensivo che i giallorossi intendo avviare. Intenzionati a fornire a Gasperini nuove importanti soluzioni tattiche adeguate ai suoi diktat tecnico-tattici, i giallorossi stanno scandagliando diverse soluzioni.

A tal proposito, inutile ribadirlo, ad orientare i nuovi possibili acquisti saranno o in un senso o nell’altro il capitolo cessioni. Tema tutt’altro che banale attorno al quale – in modo non banale – stanno ruotando i colloqui e le trattative giallorosse degli ultimi giorni. E così, in un mosaico poliedrico che potrebbe andare incontro a nuovi importanti colpi di coda, occhio alla situazione legata al futuro di Evan Ndicka.

Benché la Roma non abbia alcuna intenzione di svendere uno dei suoi calciatori più costanti dell’ultima stagione, dinanzi ad un’offerta vicina ai 30 milioni di euro alcune certezze potrebbero cominciare a vacillare. Ad ogni modo, a prescindere dai futuri sviluppi della situazione legata al centrale transalpino, Massara continua a sondare diversi tavoli per non farsi trovare impreparato.

Calciomercato Roma, assist dalla Premier League: cessione programmata

Uno dei nomi finiti nel ventaglio dei profili accostati ai giallorossi, non è una novità, è quello di Radu Dragusin. Reduce da una stagione tutt’altro che scintillante alla corte di Postecoglou, l’ex difensore della Juventus non sembra essere un punto di riferimento neanche del nuovo progetto tecnico griffato Thomas Frank.

Come evidenziato da TBR Football, le possibilità che il centrale difensivo rumeno faccia le valigie nel corso di quest’estate sono piuttosto concrete. In questi termini si è espresso Graeme Bailey: “In ottica uscita, da valutare il dossier Dragusin per il Tottenham: Danso è ora molto più avanti di lui nelle gerarchie. Ragion per cui, non mi sorprenderebbe se nelle prossime settimane gli Spurs decidessero di vendere Dragusin: non credo che siano rimasti impressionati dal suo arrivo.”

Parole che di fatto aprono uno scenario assolutamente interessante per la Roma, a caccia di un difensore forte fisicamente e impattante da un punto di vista atletico. Dal canto suo, però, il club inglese non vuole mettere a bilancio una minusvalenza impattante: la ricerca del giusto compromesso rappresenterà un autentico banco di prova sul fronte Londra-Roma. Ad ogni modo, come riporta la fonte in questione, Ashley Phillips, Vuskovic e Kato Takai sono pronti a dare il loro contributo nella pre season per puntellare il reparto difensivo e sperare di inserirsi nelle rotazioni di Franck.