Calciomercato Roma, colpaccio Mondiale dal Real Madrid

La società giallorossa è alle prese con le plusvalenze da maturare ma è ben presente sul mercato in entrata. Le ultime arrivano dal Mondiale americano.

Il mese di giugno sta per concludersi e dopo la sua conclusione la Roma potrà tirare un bel sospiro di sollievo poiché potrà pensare solo e soltanto alla rosa della prossima stagione.

Ancora qualche giorno caratterizzato da frenesia ed un pizzico di ansia per trovare quel gruzzolo di milioni mancanti indispensabili per rispettare gli impegni presi con la Uefa. Il direttore sportivo Frederic Massara opera in termini di uscita ma allo stesso tempo scruta l’orizzonte per quanto riguarda l’avvio della vera fase di calciomercato, quella cioè che porterà a Trigoria i profili desiderati da Gian Piero Gasperini.

La Roma dà, come ovvio, priorità alle plusvalenze da conseguire ma inizia a mettere sotto chiave i giocatori che dal primo luglio potrebbe entrare nella lista dei papabili per la rosa della stagione 2025-2026. Gli spifferi provenienti dal mercato evidenziano una società giallorossa comunque presente sul mercato. La conferma arriva anche da più lontano, come rivelato da fichajes.net.

Il sogno giallorosso ha la camiseta blanca

Gli obiettivi di mercato sono chiari, ora occorre trovare gli interpreti giusti per la Roma che ha disegnato nella sua mente il tecnico di Grugliasco.

Il nome nuovo in ottica mercato Roma arriva nientemeno che da Madrid, da casa Real: Gonzalo García. Attaccante, classe 2004, sta meravigliando al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Martedì prossimo a Miami la Juventus di Igor Tudor se lo ritroverà di fronte nella sfida che opporrà i bianconeri ai Bianchi di Spagna.

Il giovane talento ha già attirato su di sé parecchie attenzioni e la Roma è società che lo sta seguendo con grande interesse. La richiesta della società giallorossa si basa sulla formula del prestito senza diritto di riscatto. Come sempre è la Premier League a rappresentare la concorrenza più temibile. Da una parte il Sunderland, neopromosso in Premier League, dall’altra il Leeds United pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 20 milioni di euro.

La Roma attende che passi ‘a nuttata del 30 giugno, poi inizierà a passare all’attacco. Anche di Gonzalo Garcia.