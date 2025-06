Calciomercato Roma, non solo Angelino: doppio assalto dall’Arabia

Calciomercato Roma, doppio assalto dall’Arabia Saudita. I giallorossi cercano di tenere duro almeno per quanto riguarda un profilo. La situazione

Dieci milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. Il compito di Massara, direttore sportivo della Roma, lo conosciamo tutti. Poi, dal primo luglio, spazio ai nuovi innesti.

E ci sono due elementi in casa giallorossa che potrebbero salutare, forse subito, o forse anche dopo. Di certo, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, gli intermediari li hanno offerti all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Sarebbero soldi importanti da incassare, ma andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Roma, Angelino e Ndicka nel mirino dell’Al Nassr

Parliamo di Angelino – già accostato alla formazione che è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio con Stefano Pioli – e di Evan Ndicka, il difensore che i giallorossi potrebbero anche sacrificare (ma la volontà rimarrebbe comunque quello di tenerlo) per restare nei paletti del settlement agreement con la Uefa.

E se per l’esterno difensivo la pista araba non è mai stata chiusa, anche perché si è parlato dell’Al Hilal prima che la squadra di Inzaghi chiudesse con Theo Hernandez, per il centrale è una soluzione nuova: fino al momento c’erano stati delle squadre di Premier ma anche del Galatasaray, società alla quale il difensore piace e non poco.

Ore calde, quindi, a Trigoria. Massara è alla ricerca degli incastri perfetti per riuscire non solo a rendere il bilancio sostenibile – servono come spiegato dal giornale una decina di milioni di euro di plusvalenze – ma anche per rinforzare una squadra che tra una quindicina di giorni si ritroverà a Trigoria per l’inizio della preparazione estiva.