Juventus, rossoneri già avvisati: 15 milioni dai Friedkin

La Juventus ed un mercato che sembra ancora alla ricerca della giusta direzione da intraprendere. Alla Continassa nomi in entrata si sommano a quelli in uscita.

La sberla rifilata dal Manchester City di Pep Guardiola alla Juventus di Igor Tudor potrebbe rappresentare la scossa giusta in vista dell’imminente apertura del mercato.

Anche in ottica Juventus i nomi che circolano sono tanti, sia per possibili arrivi che per probabili partenze. Mai come in questo momento la quasi totalità della rosa bianconera è potenzialmente sul mercato. Un’offerta ritenuta congrua da Damien Comolli accompagnerebbe il diretto interessato all’uscita dei cancelli della Continassa.

Il mercato in entrata della Juventus vede due giocatori potenzialmente in pole position, ovvero il centravanti canadese del Lille, Jonathan David e l’esterno inglese del Manchester United, Jadon Sancho. Operazioni entrambe onerose e per questo la società bianconera ha fretta di chiudere una doppia operazione in uscita.

Friedkin guarda in casa Juventus

Il piano di Damien Comolli prevedeva la doppia cessione di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

L’esterno statunitense ha però rifiutato la destinazione, seguito anche dal giovane Mbangula. Il piano del direttore generale francese rischia pertanto di saltare completamente. Secondo quanto riferito da teamtalk.com sulle tracce di Timothy Weah non vi sarebbe soltanto il Nottingham Forest.

Almeno altri tre club gradirebbero avere il bianconero tra le loro fila e sono il Leeds, il Bournemouth e soprattutto l’Everton di Dan Friedkin. I Toffees ha necessità di reperire un esterno dal momento che perderà Jack Harrison e Jesper Lindstrom che torneranno alle loro rispettive società.

Timothy Weah ha compreso come il suo tempo alla Juventus stia per scadere e pertanto sta facendo le sue valutazioni. Vuole la Premier League e la Premier League vuole Weah. L’Everton segue da vicino gli sviluppi di mercato di Timothy Weah pronto a mettere sul tavolo la propria offerta. Un affare che si potrebbe chiudere attorno ai 15 milioni di euro.