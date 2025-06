L’affare Dovbyk sblocca la Roma: plusvalenza immediata

Di seguito le ultime notizie in merito al tanto chiacchierato calciomercato che la Roma andrà a compiere nel corso delle prossime settimane

Mancano oramai una manciata di ore al 30 giugno, ovvero la data entro cui i vertici giallorossi dovranno generare altri 12-13 milioni di euro dal mercato in uscita per far fronte alle ferree regole del Fair Play Finanziario. Il rischio di lisciare clamorosamente la dead line fissata dalla UEFA potrebbe dunque costringere i capitolini a rinunciare ad un pezzo prezioso della scacchiera giallorossa.

Gli elementi “Gasperinabili” all’interno della rosa giallorossa si contano sulle dita di un paio di mani e, dunque, rinunciare a qualcuno di essi – con la consapevolezza che il mercato estivo in entrata non sarà di certo dei più dispendiosi – potrebbe divenire un auspicio poco rassicurante per la stagione in arrivo. In tal senso giungono notizie di rilievo relative ad uno dei profili più chiacchierati degli ultimi mesi tra i vicoli della città eterna.

Angelino mania: la Roma ha bisogno di soldi

Le sue galoppate sulla fascia hanno letteralmente incantato il popolo giallorosso, che non ha potuto fare a meno di apprezzarne le qualità fuori dal comune sul piano squisitamente tecnico. Stiamo naturalmente parlando di José Ángel Esmorís Tasende, detto Angeliño, ovvero una delle note più soavi della rocambolesca stagione giallorossa.

Una tecnica sopraffina, una solida personalità e la spiccata intelligenza calcistica ne hanno fatto un mini Di Marco, ovvero un quinto di centrocampo in grado di fungere spesso da leader tecnico della squadra insieme ai vari Dybala, Soulé, Paredes e Saelemaekers.

Ora, tuttavia, come comunicato sul proprio account (X) Twitter da Ekrem Konur, pare che l’interesse dell’Al-Hilal sia stato rapidamente sostituito da quello del Girona, con cui i giallorossi hanno maturato ottimi rapporti dopo l’affare Dovbyk. Gli spagnoli sono dunque entrati nella corsa all’esterno spagnolo, all’interno della quale figurano ancora Al-Nassr e Sunderland.