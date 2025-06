Leao al posto di Sancho: 70 milioni e via libera Juve

Emergono novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato futuro di Rafael Leao. Ecco le ultime sulla permanenza rossonera del talento portoghese

Dal momento in cui il popolo rossonero è venuto a conoscenza del clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri, la Milano rossonera sembrerebbe essersi spaccata in due, tra chi sostiene che l’ex Juventus sia l’allenatore ideale per inaugurare una rinascita dei rossoneri e chi, al contrario, crede che l’approccio tecnico-tattico del toscano sia oramai obsoleto in un calcio sempre più stratificato e complesso sul piano prettamente calcistico.

I sostenitori della prima fazione hanno manifestato particolare fiducia anche e soprattutto in relazione alla rosa assemblata dei vertici milanesi negli scorsi anni, che non può di certo ricevere particolari critiche.

Memori dell’altisonante percorso in bianconero siglato dal tecnico toscano alla guida di una formazione semplicemente sontuosa (basti pensare a calciatori del calibro di Chiellini, Buffon, Barzagli, Higuain, Dybala, Pogba ecc…), i milanisti sperano di poter contare sulla rinomata capacità di Allegri di gestire una compagine calcistica di pregio (sempre nella consapevolezza che la rosa del Milan, seppur forte, non può di certo paragonarsi agli anni dieci della Vecchia Signora). Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito ad uno dei profili più preziosi dello scacchiere rossonero.

Lo United in pressing per Leao: le ultime

Rispetto al materiale maneggiato (male) da Sergio Conceicao, la rosa rossonera sembrerebbe essersi già indebolita per via del considerevole decremento di qualità causato dall’addio di Tijjani Reijnders, la cui tecnica fuori da comune è attualmente a disposizione di Pep Guardiola. Ora, secondo quanto emerso nelle ultime ore, pare che anche il cartellino di Rafael Leao stia iniziando a tremare.

La freccia portoghese era segnato con il pennarello indelebile nella lista dei profili irrinunciabili stilata da Max Allegri appena approdato a Milanello, tuttavia, secondo quanto riportato da Caughtoffside, pare che il Manchester United di Ruben Amorim – deciso a non confermare Sancho (attualmente seguito dalla Juve di Comolli – sia ad un passo dal recapitare un’offerta di particolare pregio sulle scrivanie del Milan.

La cifra in questione sarebbe intorno alle 60 milioni di sterline, ovvero 70 milioni di euro. Si tratta di un bel gruzzolo, che si avvicina pericolosamente alla soglia che a Milanello avevano segnato come irrinunciabile.