35 milioni per portarlo via da Roma: offerta lampo

A mezzanotte è arrivata la notizia che potrebbe risolvere i problemi immediati della Roma legati al Financial Fair Play. Di cosa si tratta?

La bomba di mercato esplosa in casa Roma è arrivata allo scoccare della mezzanotte e non poteva che annunciarla uno dei maggiori esperti di calciomercato. Gianluca Di Marzio.

La notizia è arrivata in coda dopo un’altra giornata ricca di indiscrezioni. La novità che tocca la società giallorossa arriva in un momento delicato poiché il direttore sportivo Frederic Massara è intento a trovare gli ultimi 15 milioni di plusvalenze necessarie per il rispetto delle norme imposte dalla Uefa.

La bomba che potrebbe cambiare il mercato della Roma

La Roma attende di mettere a segno un’importante operazione in uscita. Si è parlato del difensore spagnolo Angelino così come di un altro difensore, il francese Ndicka. La grande novità riguarda invece un giocatore della Roma appena rientrato da un prestito. Il suo nome lo ha annunciato, come detto, Gianluca Di Marzio.

La notizia è la seguente: “Lo Zenit ha presentato un’offerta da 20 milioni per Tammy Abraham“, l’attaccante inglese appena rientrato dal prestito al Milan. Il club russo ha messo sul tavolo un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Nella giornata di oggi è prevista una call tra le parti.

Da quanto risulta il giocatore della Roma non sarebbe convinto della destinazione russa nonostante il ricco ingaggio. Dopo il contatto tra il club russo e gli agenti del giocatore previsto per la giornata di oggi se ne saprà senza dubbio di più.

Un’eventuale cessione di Tammy Abraham risolverebbe non pochi problemi alla Roma poiché la società giallorossa ha assoluta necessità di monetizzare. Ed il termine ultimo è lunedì 30 giugno.