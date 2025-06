Roma-Juventus è già finita: il nuovo bomber ha chiuso

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare clamorosamente l’attuale panorama calcistico nostrano. Ecco le ultime in merito al mercato di Juve e Roma

In un’epoca in cui il ruolo della punta appare sempre più complicato da interpretare – per via di una serie di tendenze tattiche per le quali il centravanti è spesso relegato ad un ruolo di disturbatore della linea difensiva avversaria, più che di punto di riferimento offensivo come avveniva in passato – risulta ostico citare una squadra della massima lega italiana che possa dirsi realmente soddisfatta dei numeri del proprio centravanti titolare.

In tal senso basterebbero citare le miseri 12 marcature fatte segnare sul tabellino da Lautaro Martinez (capocannoniere dell’anno precedente), o anche i deludenti numeri di Romelu Lukaku (punta della squadra vincitrice del campionato, il cui allenatore ha sempre permesso alle proprie punte di raggiungere numeri di un certo tipo), o la totale assenza di calciatori del Milan nella top ten della classifica marcatori o, ancora, i soli diciotto gol segnati dalla coppia Vlahovic-Kolo Muani.

Insomma… nel corso della sessione estiva in arrivo pare che la gran parte delle big sarà impegnata nella ricerca di una soluzione a tale questione. Tra le tanti voci in merito spiccano senza dubbio alcuno quelle relative ad un profilo che coinvolge sia la Juventus di Comolli che la Roma di Massara.

Rome e Juve alla ricerca di attaccanti: ecco la Mikautadze mania

Il calciatore in questione risponde al nome di Georges Mikautadze. Nel caso in cui non lo abbiate mai ammirato all’opera, possiamo dirvi che si tratta di un calciatore semplicemente fantastico, capace di ricoprire diversi ruoli lungo la linea offensiva e, soprattutto, forte di un felice connubio formato da tecnica e agilità.

Il calciatore georgiano è infatti una cosiddetta punta atipica, ovvero uno di quei centravanti che non rispetta lo stereotipo del bomber massiccio a cui rivolgersi soltanto a pochi metri dalla porta, ma, al contrario, si tratta di un abile palleggiatore in grado di danzare con raffinatezza e agilità tra le linee avversarie.

Sia nel caso di Vlahovic per i bianconeri che in quello di Dovbyk per i giallorossi si tratterebbe dunque di un compagno di reparto dalle caratteristiche complementari, il cui compito, nel caso di un attacco a due, sarebbe quello di fraseggiare con i compagni nello stretto per liberare dalle marcature il proprio bomber di razza.

Nelle ultime ore sono emerse novità che sembrerebbero suggerire la definitiva chiusura dell’avventura del jolly offensivo al Lione e, secondo quanto riportato da TransferFeed, pare che la Juventus stia proseguendo il pressing.