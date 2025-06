Tudor balla il tango: la Juve scippa la Roma

Calciomercato Roma, la Juventus vuole due uomini accostati ai giallorossi. Tudor balla il tango argentino. Ecco la situazione

C’è sempre la Juventus di mezzo. Da un po’ di tempo a questa parte, nel momento in cui la Roma mette nel mirino un giocatore, sembra che i bianconeri lo facciano quasi di proposito. Inserendosi. E pensando agli stessi uomini.

Se prima vi abbiamo parlato di Lucumi, adesso è il momento – stando alle informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport – di altri due nomi accostati ai giallorossi con una certa intensità nel corso di queste settimane, che sarebbero i primi obiettivi di Igor Tudor per andare a rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

Calciomercato Roma, la Juve su Balerdi e Senesi

Dopo i cinque gol presi contro il Manchester City e in attesa del recupero totale di Bremer, la Juventus vuole regalare al proprio allenatore degli uomini che possano sin da subito essere buttati nella mischia. E tra quelli preferiti c’è sicuramente Balerdi. Il difensore del Marsiglia, già allenato dal croato appunto in Francia, è in cima alla lista. E come sappiamo anche la Roma ci ha pensato, tornando indietro nel momento in cui i francesi hanno sparato grosso per il cartellino.

Dalle parti di Trigoria questa pista non è stata del tutto abbandonata, ma non sarà una cosa semplice e veloce: quando vengono chiesti tutti questi soldi allora si sa, serve tempo per impostare un’operazione. Detto questo, l’altro nome che circola in questo momento alla Continassa è quello di Senesi. L’argentino del Bournemouth è un vecchio pallino dei dirigenti di Trigoria, visto che si parlava di quando lo stesso giocava nel Feyenoord. E in quelle stagioni la società visti i continui incroci in Europa con gli olandesi, lo avevano visionato da vicino in diverse circostanze.

Ma la Juve come detto prima si è messa di nuovo in mezzo. Anche se ovviamente non li prenderà tutte e due. E quindi, nel caso, per Massara una pista rimarrebbe aperta. Ma è evidente che tutto dipenda, anche, dall’addio di Ndicka.