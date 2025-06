Accordo impugnato dalla Lega: plusvalenze Roma, così cambiano le cifre

Plusvalenza Roma, così cambiano tutte le cifre nel giro di pochissimo tempo: spunta l’accordo con la Lega, ecco l’annuncio.

La questione plusvalenze sta rappresentando una di quelle in grado di tenere maggiormente elevata e vivida l’attenzione tra le fila degli addetti ai lavori in casa Roma e di una piazza che attende con curiosità e fervore l’operato di Frederic Massara e colleghi nel corso di questa campagna di calciomercato. Il nuovo DS, rientrato a Trigoria dopo l’esperienze tra Milano e Francia, ha il compito di assecondare le richieste di Gian Piero Gasperini, altresì conscio, però, di quella situazione finanziaria mai tenuta nascosta nemmeno dallo stesso Claudio Ranieri.

Già quando si parlava del possibile futuro allenatore giallorosso, nei mesi precedenti all’annuncio su Gasperini, il testaccino evidenziava l’esigenza di catalizzare un progetto in grado di scendere inizialmente a compromessi con l’attuale situazione finanziaria, che vede il club costretto a concretizzare le plusvalenze entro la data del 30 giugno.

Tradotto, insomma, Massara e colleghi hanno a disposizione solamente una manciata di ore per chiudere il bilancio della stagione 2024/2025 nel pieno dell’osservazione dei dettami UEFA.

Plusvalenze Roma, la cifra può abbassarsi grazie ad un accordo con la Lega: l’annuncio di Paolo Assogna

In tale direzione, dunque, erano andati anche gli aggiornamenti degli ultimi giorni sulle possibili chiusure di trattative in uscita da parte della Roma, con un corpo di nomi ormai ben noto e chiaro. Oltre a profili meno altisonanti, come i già salutati Dahl o Le Fèe, i giallorossi continuano a vagliare le opportunità di monetizzazione anche con nomi più pesanti, come lo stesso Angelino, oltre che Shomurodov e Paredes, reduci da una stagione comunque importante sotto la gestione Ranieri e non solo.

Proprio sulla questione plusvalenze, però, è arrivato in queste ore l’annuncio di Paolo Assogna, che ben chiarisce come la cifra iniziale pattuita per la chiusura del bilancio potrebbe subire una riduzione, con immediato e consequenziale impatto anche sulle operazioni da chiudere prossimamente. Nello specifico, il giornalista di Sky Sport, ha così parlato a Radio Mana Sport.

“La cifra precisa che la Roma deve ottenere dalle plusvalenze è di 18 milioni. Ma c’è un vecchio contenzioso tra la Lega Serie A e l’IMG con cui era stato stipulato un contratto sulla commercializzazione dei diritti di Serie A. Secondo la Lega, l’IMG avrebbe potuto fare meglio: ha impugnato quest’accordo, ne è seguito un contenzioso e adesso si è arrivati alla conclusione di questo percorso”.

“La Lega, giunti a questo punto, avrà un tot di soldi da distribuire ad una serie di squadre tra cui c’è la Roma: così, si recupererebbero 10 milioni. Da 18 la cifra passa a 8 e ovviamente cambia il mondo nel discorso plusvalenze. In 24 ore ci sarebbe o la possibilità di una mini operazione oppure subire una sanzione minore rispetto al fatto di non aver colmato il gap”.

“Venerdì ci sarebbe dovuto essere la conclusione del contenzioso tra Lega e IMG, ma è stato rimandato al 30 giugno, data di chiusura della Roma del proprio bilancio. Accadrebbe tutto in tempo reale e chiaramente la tempistica sarà importante”.