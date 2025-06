Sono ore caldissime in casa Roma poiché si avvicina sempre di più il momento della verità legato al capitale in plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno.

Ancora poche ore per sistemare l’annosa questione plusvalenze. Un pensiero continuo e costante che accompagnerà la dirigenza giallorossa sino al gong fissato per lunedì 30 giugno.

La Roma deve necessariamente maturare una cifra attorno ai 30 milioni di euro in plusvalenze per rientrare all’interno degli onerosi paletti fissati alla firma del settlement agreement avvenuta nel 2022. Le cessioni fin qui effettuate non sono di per sé bastevoli a soddisfare la UEFA e purtroppo non si scorgono operazioni in uscita che, a strettissimo giro di posta, possano poi assicurare la somma mancante. Nel frattempo le immancabili indiscrezioni provenienti dal mercato lanciano messaggi che non promettono nulla di buono per i capitolini e che rischiano di complicare ulteriormente i piani in uscita della Roma.

Roma, adesso è caos plusvalenze

Le ultime settimane in casa Roma sono state attraversate da tante positive novità quali l’arrivo di Gian Piero Gasperini come nuovo tecnico e con Claudio Ranieri rimasto in giallorosso ed inserito nei quadri dirigenziali.

In ultimo l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Frederic Massara, al posto di Florent Ghisolfi. Uno dei temi più caldi delle ultime settimane, non è un mistero, è quello legato al futuro di Angelino. Ad un passo dall’Al Hilal prima che il club saudita decidesse di virare con convinzione su Theo Hernandez, l’esterno spagnolo continua ad avere diversi estimatori in giro per il mondo. Uno dei club che ha sondato il terreno per il laterale mancino della Roma è ad esempio il Sunderland.

I Black Cats, però, hanno sciolto le riserve preferendo definire la trattativa Reinildo come confermato da Fabrizio Romano. Il giornalista ha infatti fornito ulteriori ragguagli in merito alla definizione della trattativa imbastita su base biennale. L’ormai imminente arrivo di Reinildo al Sunderland esclude di fatto l’approdo in Premier League del difensore giallorosso Angelino, operazione sulla quale la Roma faceva affidamento per monetizzare.

Reinildo, difensore di fascia mancina mozambicano, classe 1994, approderà al Sunderland dopo che il club inglese ha trovato l’accordo con l’Atlético Madrid. Per il trentenne difensore è pronto un contratto biennale.