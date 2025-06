Calciomercato Roma, il campione del mondo firma coi rivali

Il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, sta lavorando per assicurare a Gian Piero Gasperini i profili richiesti. Un obiettivo, però, sembra svanito.

La crisi finanziaria che ha portato in Ligue 2 l’Olympique Lione ha scatenato un morboso interesse attorno al club francese. In pieno periodo di calciomercato la gioielleria lionese è presa d’assalto.

I sette volte campioni di Francia sono stati ufficialmente retrocessi e pertanto non possono che cedere tutti i giocatori che ne faranno richiesta. Per giunta a prezzi di saldo. Condizione che sta mettendo ulteriormente in ginocchio l’Olympique Lione ma che, al contrario, fa strabuzzare gli occhi a tanti top club europei pronti a fare il gran colpo sborsando il minimo.

La Roma è, al momento, in altre faccende affaccendata, ma Frederic Massara ha avuto tempo e modo di adocchiare qualcuno dei profili più interessanti del club di Lione. Anche la società giallorossa ha intenzione di ‘approfittare’ del momento di grave difficoltà in cui versa la società francese sempre che si creino le giuste condizioni per chiudere qualche operazione.

Il Siviglia anticipa tutti per Tagliafico?

Il direttore sportivo giallorosso ha da tempo messo gli occhi su Nicolas Tagliafico.

Le ultime sul giocatore del Lione le ha fornite madeinfoot.ouest-france.fr. Il 32enne terzino sinistro argentino è ormai prossimo a chiudere la sua esperienza con la maglia dell’Olympique Lione. Il suo contratto con il club francese scadrà il prossimo 30 giugno e non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo nonostante il tentativo della società francese di convincere l’argentino a firmare e restare.

Nicolas Tagliafico sta pertanto valutando altre opzioni, tra le quali vi è anche la Roma. Le ultime notizie danno, però, il nazionale argentino diretto altrove. Per El Mundo Deportivo la società che in questo momento appare in vantaggio per assicurarsi a parametro zero il difensore è il Siviglia. Il club iberico è infatti alla ricerca del sostituto di Marcos Acuña e ha deciso di puntare forte sull’ex giocatore dell’Ajax.

Sembra pertanto svanire uno degli obiettivi della Roma. Perso un terzino sinistro spetterà a Frederic Massara trovarne un altro. Magari anche migliore. Gian Piero Gasperini è in fremente attesa di novità.