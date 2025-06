Gyokeres sulla strada della Roma: Juve KO con una mossa

Il calciomercato estivo è alle porte e le ultime notizie in merito sono pronte a smuovere l’intero panorama calcistico della Serie A

La frenetica ricerca di nuovi centravanti che possano interrompere la plateale crisi realizzativa dei bomber delle big – basti pensare ai ristrettissimi numeri fatti segnare da Lautaro Martinez, ovvero il capocannoniere della stagione 23/24, oppure a quelli di Romelu Lukaku o, ancora, alla totale assenza di centravanti del Milan nei primi dieci posti della classifica cannonieri della stagione appena conclusasi (paradossalmente i primi due rossoneri a comparire sono Christian Pulisic e Tijjani Reijnders) – è in corso e, nelle ultime ore, sono emerse novità di rilievo.

La Roma è indubbiamente una delle principali indiziate per quanto riguarda la risoluzione di tale penuria di marcature, dato che i dodici gol fatti segnare sul tabellino da Artem Dovbyk – seppur spesso decisivi per la raccolta di punti importanti – non bastano affatto a giustificare l’investimento compiuto dai vertici giallorossi poco meno di un anno fa.

Le attenuanti sono numerose e riguardano naturalmente il doppio cambio di allenatore compiuto e la comprensibile fase di adattamento di cui ogni centravanti solitamente usufruisce prima di iniziare a divenire prolifico all’interno del campionato italiano (basti pensare al primo anno del cigno di Sarajevo). Nelle ultime ore sono tuttavia emerse novità di rilievo in merito al calciomercato giallorosso per quanto concerne proprio il ruolo dell’ex bomber del Girona.

Mikautadze mania in Europa: Rome e Juve a bocca asciutta?

Per risolvere la questione relativa alla modesta quantità di reti segnate nella stagione appena conclusasi, alcuni nelle scorse settimane hanno suggerito la possibilità di salutare dopo appena un anno Artem Dovbyk… un auspicio che di recente ha guadagnato ulteriori esponenti tra le fila della tifoseria giallorossa, che ne denuncia una supposta incompatibilità con Gian Piero Gasperini (tendenzialmente i bomber del Gasp abbinano ad una possente struttura fisica delle spiccate qualità palla al piede).

Altri invece ricordano i tempi di Zapata (non esattamente Roberto Baggio sul piano tecnico), affermando che a Dovbyk servono un paio di compagni tecnici e agili che gli girino intorno. Non è un caso che le prestazioni migliori dell’ucraino siano giunte in coppia con Paulo Dybala.

Su questa scia sembrerebbe essersi mossa la Roma, con il riemergere del nome di Georges Mikautadze. Il gioiello offensivo del Lione è oramai con un piede fuori dal centro sportivo francese e, negli scorsi giorni, il suo profilo ha monopolizzato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa.

L’ultimo di questi è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che, dopo essersi accorto della difficoltà di prelevare Viktor Gyokeres ad una cifra non faraonica, avrebbe puntato l’atipico bomber georgiano. La notizia, diffusa da Star.com.tr, suggerirebbe una repentina diminuizione delle probabilità che il tecnico e agile 24enne del Lione sbarchi in terra nostrana, dove, oltre la Roma, anche la Juventus (che si era interessata anche a Gyokeres) aveva manifestato interessei nei suoi confronti.