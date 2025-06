La bocciatura di Tudor colpisce la Roma: deciso il maxi ‘scambio’

Il calciomercato estivo di Roma e Juventus sembrerebbe svilupparsi su strade particolarmente adiacenti. Ecco le ultime

Facciamo fatica a citare un singolo reparto in cui Roma e Juventus non debbano rintracciare e prelevare degli innesti in grado di incrementare il livello della rosa e, soprattutto, venire incontro alle richieste e le velleità calcistiche dei rispettivi allenatori. Nel caso di Gasperini, infatti, sarebbe un errore credere che l’unica priorità venga riservata al reparto offensivo, dato che il sistema di gioco dell’ex allenatore della Dea è ben più stratificato di quanto un distratto spettatore potesse registrare osservando distrattamente una partita dell’Atalanta.

Per sostenere alla lunga quella frequenza di occasioni create, senza cedere a metà anno o incassare grappoli di gol ad ogni match, è indispensabile costruire una solida impalcatura su cui far danzare i propri attaccanti e, per far ciò, occorrerà un calciomercato certosino da parte dei vertici giallorossi. Il Fair Play Finanziario ha sensibilmente ristretto il ventaglio di possibilità da parte della dirigenza capitolina, che dovrà scegliere con cura le priorità dell’estate.

Oggi come oggi la linea difensiva giallorossa appare sguarnita e poco compatibile con le esigenze di Gian Piero Gasperini. Basti pensare all’addio di Mats Hummels, a quello di Mario Hermoso e alle voci intorno a Evan Ndicka.

L’unica vera certezza su cui Gasperini può attualmente contare è Gianluca Mancini, ovvero un calciatore sostanzialmente creato dallo stesso tecnico torinese ai tempi dell’Atalanta (tra l’altro, se è vero che il difensore toscano possa risultare utile perché capace di ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra, ci risulta difficile immaginare che Gasperini possa contare su di lui per gli ormai rinomati rientri fulminei a cui sono abituati i difensori dell’ex allenatore del Genoa).

Balerdi mania per Tudor: la Roma osserva, il Marsiglia respinge

Discorso simile in casa Juventus, dove la definitiva bocciatura di Lloyd Kelly ha aperto all’ennesima emergenza difensori. In tal senso emergono prepotentemente le recenti dichiarazioni di Giovanni Albanese, il quale, sul proprio account YouTube, ha caricato degli aggiornamenti relativi a Leonardo Balerdi.

Il centrale difensivo argentino attualmente in forze al Marsiglia di Roberto De Zerbi ha confezionato una stagione semplicemente luccicante, durante cui ha attirato l’attenzione di diversi club del Vecchio Continente.

Tra questi risultano sia Roma che Juventus, con particolare attenzione ai bianconeri, dato che Igor Tudor lo ha già allenato a Marsiglia e lo ha difatti inserito in cima alla lista dei desideri del calciomercato estivo della Vecchia Signora.

Per ora i francesi hanno perentoriamente rifiutato i corteggiamenti dei piemontesi, tuttavia l’apertura da parte dell’entourage del classe 1999 e la ricerca di alternative da parte dei francesi (il Marsiglia ha manifestato interesse nei confronti di John Lucumi del Bologna), sembrerebbe suggerire che non vi sia alcuna certezza in merito alla permanenza di Balerdi nel Sud della Francia. I bianconeri sarebbero talmente intenzionati a cedere alle richieste di Tudor che avrebbero persino proposto Nico Gonzalez e Mbangula come contropartire per il difensore argentino… tuttavia la riposta del Marsiglia, almeno per ora, è stata negativa.