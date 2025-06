La Juventus anticipa Conte: visite mediche in gran segreto

Sia in entrata che in uscita, sono tante le tracce di mercato orchestrate dalla ‘Vecchia Signora’. Il colpo di coda riscrive il finale

A pochi giorni dal fischio d’inizio della gara con il Real Madrid valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, sono ancora tanti gli interrogativi in casa Juventus. La batosta subita per mano del Manchester City ha infatti riaperto quelle ferite che il tempo e il lavoro di Tudor sembravano aver rimarginato.

Il divario tecnico-tattico rispetto alle big d’Europa è ancora tanto, troppo evidente. Lo sa bene l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ che intanto ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui aumentare il tasso tecnico dell’organico. Le idee di sicuro non mancano anche se fino a questo momento non si sono materializzati quegli incastri giusti dai quali Comolli sperava di poter ottenere un tesoretto da investire nell’immediato. E così, continuando a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione legata a Jonathan David, i bianconeri non hanno smesso di seguire quel Jadon Sancho ritornato in maniera prepotente a prendersi le luci della ribalta.

Sancho e la Juventus, nuovo colpo di coda: ecco cosa sta succedendo

L’esterno offensivo inglese – in attesa di definire in tutti i suoi aspetti il futuro di Conceiçao – è balzato in cima alla lista dei desideri dell’area tecnica della Juventus. In rotta di collisione con il Manchester United, il classe ‘2000 è al centro di un vero e proprio intrigo internazionale dal quale però sembra essersi sfilato il Fenerbahçe, orientato a virare su altri obiettivi.

Benché l’accordo con i Red Devils non sia impossibile da raggiungere, la Juventus non ha ancora trovato la quadra con l’entourage del calciatore. Tra le richieste avanzate da Sancho e la proposta juventina in termini di ingaggio c’è infatti un divario piuttosto evidente non ancora colmato, ma non è tutto. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, facendo il punto della trattativa Sancho, Luca Momblano ha aggiunto dei dettagli tutt’altro che trascurabili. Ecco le sue parole:

“Sancho? Per portare avanti la trattativa (non per andare alla firma), è stato richiesto di fare delle pre visite sotto l’egida della Juventus. C’è stato un check, comunque un quadro di situazioni atletiche, fisiche fatto in maniera preventiva su Sancho per procedere con l’ipotesi e la trattativa con il calciatore che al momento è arenata nei termini dell’accordo con l’inglese”.

Momblano ha dunque chiosato: “Si parla di una richiesta – visto che la Juve non ha intenzione di salire oltre i 5-5,5 milioni netti – di compensare con dei fortissimi bonus perché l’idea dell’entourage è quello di tenere un potenziale di guadagno annuo vicino agli 8 milioni di euro. Con lo United la strada è in discesa da subito; la Juve per andare avanti ha però fatto un check per avere un quadro clinico, medico e atletico completo sul giocatore”.