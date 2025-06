Rinvio Inter-Fluminense: il regolamento parla chiaro

L’atteso ottavo di finale tra nerazzurri e brasiliani è attualmente al centro di una delicata questione relativa al meteo

Sostituendo Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, Christian Chivu non ha di certo raccolto un testimone leggero, dato che proprio a Milano il tecnico piacentino ha espresso al meglio la propria idea di calcio, divenendo uno degli allenatori più stimati dell’intero panorama calcistico europeo.

Il Mondiale per Club, pur essendo una competizione difficile da inquadrare dal punto di vista delle prestazioni, sta in parte fornendo elementi di analisi a tifosi e appassionati, che possono iniziare a farsi un’idea, più o meno precisa, dell’approccio tattico dell’ex difensore di Roma e Inter.

Replicare il raffinato e stratificato sistema di gioco di Inzaghi non sarà certo facile e non è detto che Chivu abbia intenzione di fare ciò, ma, al contrario, è probabile che il vincitore del triplete scelga di inseguire un’idea tattica tutta propria. Intanto la prossima tappa per i nerazzurri sarà il frizzante Fluminense, con cui i milanesi si giocheranno il passaggio ai quarti di finale domani alle 21 italiane (15 locali).

Inter-Fluminense a rischio: ecco il perché

Nelle ultime ore sono emerse delle allerte piuttosto pressanti in merito al match in programma, che dovrebbe avere luogo nello stadio di Charlotte. Si tratta dello stesso impianto che ha ospitato il match tra Benfica e Chelsea, posticipato di due ore a causa del pericolo fulmini.

Difatti le autorità hanno stabilito in perimetro di sicurezza, che prevede la sospensione di eventi in caso di caduta di fulmini entro un raggio di 12,7 km dall’impianto.

Tra caldo e fulmini, dunque, non è affatto scontato che i nerazzurri riescano a consumare gli ottavi di finale nel momento prefissato, in particolare considerando che il match è programmato nella fascia oraria più delicata sul piano delle temperature.