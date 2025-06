Roma e Milan spalle al muro: fumata bianconera

Calciomercato Roma e Milan, spalle al muro per Gasperini e Allegri: fumata bianconera, ha già detto sì.

Le questioni di calciomercato si apprestano ad entrare ufficialmente nel vivo nel corso di questi giorni e settimane, con l’apertura della campagna acquisti martedì prossimo e l’inizio definitivo della fase più affascinante e delicata dell’anno per società e dirigenze. Lo sanno molto bene anche gli addetti ai lavori di Trigoria, reduci da una parentesi tutt’altro che esente da eventi e novità e che ha visto l’arrivo di volti nuovi e l’avvio di progettualità a lungo termine volte a riportare la Roma dove merita.

A fare da garante resta Claudio Ranieri, le cui decisioni degli scorsi mesi hanno portato all’individuazione di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, col quale dare avvio ad un percorso sostenibile nel tempo e orientato alla costruzione di una squadra finalmente vincente e navigante con costanza ad alti livelli. Fondamentale, ovviamente, la costruzione di un sostrato ben diverso rispetto a quello precedente da un punto di vista societario e dirigenziale, con figure nuove ma profondamente consapevoli e conoscitrici della Serie A e del delicato mondo giallorosso.

La palla, dunque, prima di iniziare a rotolare tra i piedi dei giocatori ora a disposizione di Gasperini, passerà proprio da Massara e colleghi, preliminarmente chiamati ad assecondare le richieste del nuovo tecnico della Roma, con la messa a disposizione di profili coerenti con le sue visioni e idee.

Kessiè bianconero, Roma e Milan avvisate: c’è il Besiktas

Più nello specifico, con un insieme di operazioni in uscita che restano assolutamente da delineare per i noti motivi finanziari, anche i discorsi sui nuovi arrivi andranno ben presto resi prioritari, con la capacità del DS di cogliere occasioni di mercato coerenti con le disponibilità economiche e con le idee di gioco dello stesso Gasperini. A tal proposito, un nome che ha recentemente stimolato le attenzioni è stato quello di Frenk Kessiè.

L’ex Atalanta e Milan, lanciato proprio da Gasperini ad alti livelli, dopo due anni in Arabia Saudita, potrebbe far rientro in un campionato a lui ben noto, come testimonia l’apertura a scenari di eventuali firme in Serie A. Se n’era parlato la scorsa settimana, con il curioso e inaspettato accostamento di Kessiè alla Roma, prima che si infittissero anche nuove voci circa la possibilità di vederlo tornare proprio al Milan, sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

Gli ultimi aggiornamenti in tale direzione, però, non sorridono né ai rossoneri né ai giallorossi, con le penne di Fotomac che parlano concretamente di una possibilità di vedere Kessie firmare con il Besiktas. L’operazione potrebbe essere favorita dalla stessa volontà del calciatore di tornare nel nostro calcio continentale, abbassando in tale modo anche le attuali pretese saudita di circa 14 milioni di euro.

Anche il Fanatik va in questa direzione, annoverando Kessie nella lunga lista di nomi considerati dai bianconeri turchi per il centrocampo, parlando altresì di una trattativa già avviata direttamente col calciatore, del quale ribadiscono altresì l’intenzione di tornare in Europa.