Roma sul gong, doppio addio in Serie A: un calciatore vola a Torino

I giallorossi sono molto attivi, desiderosi di chiudere il cerchio in tempi relativamente brevi: la proposta riscrive subito il finale

Sono ore molto importanti per il mercato della Roma soprattutto sul fronte uscite. Entro la fine della giornata di domani i giallorossi dovranno infatti chiudere quelle operazioni che permetterebbero ai giallorossi di mettere a segno plusvalenze importanti da mettere a bilancio.

Ecco perché – pur continuando a scandagliare il terreno per bloccare quegli innesti individuati come funzionali per lo scacchiere di Gasperini, Massara sta dando priorità soprattutto al capitolo che riguarda le possibili cessioni. A tal proposito, da registrare contatti concreti con il Sassuolo per Luigi Cherubini. Come riferito da Sky Sport, infatti, i neroverdi avrebbero espresso un certo gradimento per il giovane attaccante giallorosso.

Il classe ‘2004 – nell’ultima stagione in prestito alla Carrarese tra le cui file ha messo a referto tre gol e cinque assist in 34 partite in Serie B – sarebbe dunque finito nel mirino della neo promossa, a caccia di rinforzi di prospettiva e futuribili con cui rimpolpare il proprio bagaglio di soluzioni offensive. A tal proposito, nel corso delle prossime ore sono in programma nuovi contatti tra le parti per capire i margini di manovra della trattativa e su quali basi poterla imbastire: Cherubini opzione credibile per il Sassuolo, staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi.

Calciomercato Roma, destinazione Torino all’orizzonte: si sbloccano altre due cessioni

Contestualmente, sempre secondo Sky, il Torino avrebbe mosso passi importanti per Alessandro Romano: anche in questo caso sono in corso i contatti tra i due club per trovare la quadra definitiva. Il centrocampista elvetico – jolly dal vizio del gol – nel campionato Primavera ha messo a referto ben sei reti impreziosite da tre assist nelle 28 partite complessivamente disputate. Uno score tutt’altro che banale grazie al quale è riuscito a calamitare l’interesse di svariati club, Torino su tutti.

Con i granata il discorso in realtà è più ampio e coinvolge anche il cartellino di Federico Terlizzi, difensore di proprietà della Roma classe ‘2007. Laddove si dovesse concretizzare, il tris di uscite permetterebbe ai giallorossi di chiudere quelle cessioni necessarie per rientrare nei paletti legati al Fair Play Finanziario.