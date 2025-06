Vendetta Lina Soulokou: 25 milioni e addio Roma

Calciomercato Roma, 25 milioni e addio targato Souloukou: arriva subito la vendetta dell’ex CEO giallorosso. Le ultime.

Le esigenze di calciomercato che contraddistinguono l’attuale momento della Roma riguardano sia le entrate che le uscite. Sul fronte degli addii, come noto, in quel di Trigoria bisognerà essere bravi a trovare il giusto compromesso tra la necessità di monetizzazione e quella di preservare l’attuale livello della squadra, da usare come sostrato di costruzione per portare la nascente progettualità di Gasperini a livelli sempre più elevati.

Frederic Massara e colleghi, insomma, dovranno essere bravi a fiutare le giuste opportunità di monetizzazione, senza però allontanare dalla rosa elementi importanti e utili per il nuovo allenatore, intervenendo altresì con acquisti che vadano a migliorare reparti e qualità generiche.

I prossimi giorni, sul primo fronte, dunque, potrebbero essere molto importanti per capire la direzione che alcuni degli interventi in uscita potrebbero presto assumere, coinvolgendo i noti nomi di Angelino, Shomurodov o Leandro Paredes. Frattanto, ovviamente, non sono nemmeno da perdersi di vista quei discorsi relativi alle nuove firme da concretizzare nei prossimi mesi, con un intervento ben mirato in quelle regioni di campo che abbiano palesato le esigenze più evidenti nel corso dell’ultima stagione e non solo.

Anche in questo caso, ovviamente, la discesa a compromessi con i margini concessi agli interventi dei Friedkin non può essere sottovalutata, con la necessità di fiutare a livello europeo e non solo occasioni di mercato a buon prezzo.

Calciomercato Roma, su Mikautadze c’è anche il Nottingham Forest

Da tale punto di vista, le notizie degli ultimi giorni circa la delicata situazione vissuta dal Lione, retrocesso in Ligue 2 per questioni di bilancio, hanno riguardato anche il mondo Roma, con l’accostamento di giocatori militanti nella rosa di Fonseca proprio anche agli stessi giallorossi. Le volontà dei singoli elementi del Lione, unitamente alle necessità economiche dello stesso club, lasciano prevedere una svendita a dir poco importante della rosa.

Nello specifico, in casa Roma è tornato di moda il nome di George Mikautadze, centravanti accostato alla Serie A e ai giallorossi anche la scorsa estate, quando aveva intrigato anche la Juventus. Un anno dopo il suo approdo al Lione, il bomber georgiano potrebbe già cambiare aria, con diversi interessi provenienti dai top campionati europei.

Più nello specifico, le penne di TeamTalk, evidenziando preliminarmente l’attuale richiesta di 25 milioni di euro del Lione, parlano delle avances di Nottingham Forest ed Eintracht Francoforte, ricordando anche della presenza della Roma sulle tracce del giocatore. Al netto dell’attuale volontà del Lione di non imbattersi in una svendita del calciatore, restano più che probabili evoluzioni sul suo futuro, con una minaccia dalla Premier League che risponde proprio al nome di Lina Soulokou.

L’ex CEO della Roma, ora al Nottingam Forest, potrebbe infatti essere fautrice dell’operazione Mikautadze, di fatto beffando la sua ex squadra e lo stesso Eintracht Francoforte. Anche in tale senso, ovviamente, seguiranno aggiornamenti.