Affare bomba saltato: la Juve lo mette fuori rosa

Sembra non si riesca a trovare pace alla Continassa. Ogni questione sul tavolo diventa di colpo un problema quasi impossibile da risolvere.

L’addio di Cristiano Giuntoli, messo alla porta senza tanti giri di parole da John Elkann, e poi sostituito dal nuovo direttore generale francese, Damien Comolli, sembra in apparenza soltanto un cambio di volti.

La logica strategica dell’ex direttore tecnico bianconero ha lasciato sul campo parecchi dubbi e numerosi errori. La logica strategica del nuovo direttore generale è ancora tutta da inquadrare. Un uomo solo al comando che decide tutto su tutti. Sostanzialmente come Cristiano Giuntoli.

E di pensieri ne ha il dirigente francese che non può nemmeno appoggiarsi ad un direttore sportivo dal momento che Juventus, e lo stesso Damien Comolli, non lo hanno ancora nominato. C’è da risolvere ancora il problema dei problemi in casa Juventus. Di nome fa Dusan, il cognome è Vlahovic.

Salta tutto e Juventus nei guai

La vicenda legata a Dusan Vlahovic si trascina da almeno due stagioni in casa Juventus. La folle operazione Vlahovic-Juventus è stato l’ultimo regalo della dirigenza guidata dal presidente Andrea Agnelli.

Il crescente, ed insostenibile, ingaggio del classe 2000 serbo ha dato vita ad un’infinita trattativa che puntava, da parte della società bianconera, ad un rinnovo di contratto a cifre ridotte rispetto a quelle in doppia cifra già percepite dall’ex viola.

Non si è mai arrivati ad un accordo tra le parti e le parole del giornalista Michele De Blasis fugano ogni dubbio riguardo tale ipotesi lasciando presagire lo scenario peggiore per il centravanti serbo ma, soprattutto, per la società bianconera.

“La Juventus è a dir poco irritata dall’atteggiamento di Dusan Vlahovic che fa muro sulla possibilità di essere ceduto. Se non dovesse cambiare nulla dopo il Mondiale per Club, i bianconeri potrebbero decidere di metterlo fuori rosa“.

Puntare a liberarsi a parametro zero per poi scegliere la destinazione migliore, questo il possibile piano di Dusan Vlahovic. Per la Juventus l’ipotesi peggiore che potrebbe trasformarsi in un incubo se dietro questo piano vi fosse una precisa strategia di qualcuno. Beppe Marotta?