Big rifiutata: ha già firmato con la Roma

Calciomercato Roma, l’accordo mette tutti a tacere e rappresenta un chiaro avviso ai naviganti

La definizione della trattativa con il Besiktas per il trasferimento di Abraham in Turchia permetterà alla Roma di valutare con maggiore attenzione il futuro di quei tanti giovani giallorossi che continuano ad essere al centro di interessanti voci di mercato.

Sviluppo tutt’altro che banale visto che grazie al prestito oneroso con obbligo di riscatto con cui si è chiusa la trattativa Abraham, la Roma ha di fatto sciolto in maniera definitiva il nodo plusvalenze. Le porte di Trigoria, però, continuano ad essere girevoli visto che nel mese di luglio sono attesi quei colpi in entrata grazie ai quali Massara vuole accontentare le richieste di Gasperini e alzare l’asticella di una squadra che presenta ancora lacuna strutturali in settori non banali del campo. Ad ogni modo, per un Abraham che va c’è chi è destinato a restare ancora alla Roma e a ritagliarsi un ruolo tutt’altro che banale con il passare dei mesi.

Ha scelto senza riserve la Roma: futuro già scritto

Ci stiamo riferendo a Mattia Mannini che, su espressa volontà di Claudio Ranieri, dopo la sessione invernale di calciomercato è rimasto nella Capitale legandosi alla Roma con un contratto fino al 2028 con opzione per un’altra stagione. Jolly polivalente in grado di giostrare sia a centrocampo che come esterno, il Nazionale Under 20 era entrato nel mirino di diversi club in Italia e all’estero che hanno provato a capire i margini di manovra con cui ritagliarsi concreti spazi di manovra.

A tal proposito, impossibile non menzionare il totale gradimento mostrato nei confronti del diciottenne ligure da parte di Bernardo Corradi, che lavorerà nello staff di Massimiliano Allegri. Mannini ha però scelto con convinzione il progetto propostogli dalla Roma che senza alcuna remora vuole continuare a puntare forte sul suo gioiellino, valutato anche da un allenatore come José Mourinho che sui giocatori di talento ci ha sempre visto lungo. Giocatore soltanto futuribile? Non solo. L‘obiettivo del ragazzo infatti è quello di mettersi in luce in maniera tale da potersi ritagliare uno spazio da protagonista anche in prima squadra.

Del resto Gasperini negli ultimi anni ci ha abituati a puntare con convinzione su giovani in grado di fornirgli garanzie tecniche importanti. Talento e abnegazione che di certo non mancano a Mannini che, dopo aver incassato la fiducia prima di Ranieri e poi di Massara, vuole provare a convincere anche Gasperini. Il tempo, del resto, è tutto dalla sua parte.