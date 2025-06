Calciomercato Roma, operazione bis: stabilita la formula

La Roma società è in continua fermento. Al momento sono le operazioni in uscita a tenere banco e a portare l’indispensabile liquidità.

Qualcosa si muove in casa Roma che ha ormai definito con il Besiktas la trattativa per il trasferimento di Tammy Abraham in Turchia sulla base di una valutazione complessiva da 17 milioni di euro (tra prestito oneroso e obbligo di riscatto).

Sono ore di frenetiche trattative ma l’ansia dei giorni scorsi si è notevolmente attenuata. Le no delle ultime ore stanno dando respiro al bilancio della Roma ed iniettando grandi dosi di speranza per il raggiungimento dell’obiettivo.

La cessione ormai definita dell’attaccante inglese Tammy Abraham al Besiktas per 17 milioni di euro permette alla Roma di sciogliere il nodo legato alle plusvalenze. L’attaccante della Roma, appena tornato dal prestito al Milan, non rientrava infatti nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Dalle parti di Trigoria, però, non ci si ferma un attimo dal momento che la voce ‘uscite’ potrebbe presentare a breve interessanti novità.

Mario Hermoso di nuovo ai saluti?

E’ sbarcato nella Capitale, sponda giallorossa, il 2 settembre 2024 ingaggiato a parametro zero. Mario Hermoso, classe 1995, difensore spagnolo potrebbe lasciare, nuovamente, la Roma.

Un profilo sul quale la società giallorossa aveva puntato molto ma il centrale spagnolo non ha mai dato le risposte tanto attese. E’ quindi arrivato il prestito al Bayer Leverkusen. Terminata la sua stagione in Bundesliga il difensore spagnolo è ora in attesa di una nuova soddisfacente collocazione.

Secondo quanto sostenuto da footmercato.net, Mario Hermoso sarebbe seguito con molta attenzione dal Valencia che vorrebbe acquisire le prestazioni del difensore spagnolo attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le parti sono in continuo contatto e la trattativa pertanto procede. Valencia e Roma avrebbero la ferma volontà di chiudere l’affare al più presto.

Per Mario Hermoso sembra pertanto avvicinarsi il ritorno in patria dopo il lustro passato con la maglia dell’Atletico Madrid addosso.